Com retorno de Toni Kroos, Alemanha anuncia convocados para amistosos contra França e Holanda

Na manhã desta quinta-feira a Alemanha anunciou os convocados para os amistosos dos próximos dias 23 e 26 de março, contra França, em Lyon, e Holanda, em Frankfurt, respectivamente. O grande destaque da lista é o retorno de Toni Kroos, que havia se aposentado da equipe nacional em 2021, após ser eliminado pela Inglaterra nas oitavas de final da Eurocopa-2020.

Em fevereiro deste ano, o meio-campista explicou a decisão de voltar a atuar pela seleção alemã em suas redes sociais.

"Gente, curto e indolor: voltarei a jogar pela Alemanha a partir de março. Por que? Porque foi um pedido do treinador da seleção, porque estou disposto a isso e tenho certeza de que podemos fazer muito mais com a equipe na Eurocopa do que as pessoas imaginam atualmente!", afirmou.

Pela seleção nacional, Kroos foi campeão mundial em 2014. O atleta tem mais de 100 partidas pelo seu país, marcou 17 gols e distribuiu 19 assistências.

Além do experiente jogador de 34 anos, a Alemanha conta com outros grandes meio-campistas para os confrontos: Andrich, do Bayer Leverkusen, Gundogan, do Barcelona, e Kimmich, do Bayern de Munique, apesar de aparecer na lista como defensor.

A posição de goleiro terá uma grande disputa, Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e Ter Stegen, do Barcelona, foram convocados e brigam pela titularidade.

Confira abaixo a convocação completa da seleção alemã para os amistosos contra França e Holanda: