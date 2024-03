Expulso, técnico do Corinthians evita criticar árbitro: 'Fez seu melhor'

O técnico António Oliveira colocou panos quentes nas decisões polêmicas de Braulio da Silva Machado e, mesmo tendo sido expulso, defendeu a arbitragem após classificação do Corinthians sobre o São Bernardo, na Copa do Brasil.

O que aconteceu

O treinador português disse que "não é fácil ser árbitro" e que o profissional "fez o seu melhor". Sem contar com o auxílio do VAR no duelo da segunda fase, Braulio foi cobrado em campo pelo rigor na expulsão de Rodrigo Garro e pela forma como conduziu a partida, distribuindo cartões que deixaram a atmosfera mais quente.

António acrescentou que está à disposição para ajudar a arbitragem, mas cobrou zelo pela "saúde do jogo". Os dois times tiveram um jogador expulso por dois amarelos, e o próprio técnico corintiano também recebeu o vermelho por acúmulo de cartões.

Não vou fazer comentários sobre arbitragem, fazem o trabalho o melhor que sabem. Acho é que não é fácil ser árbitro, muito mais ainda sem o auxílio do VAR. Não gostaria de ser árbitro, se existe alguém que não pode errar no campo, é ele. Tudo cai sobre ele, todas as derrotas, frustrações, são nele que bate.

Agora, também acho que devem zelar pela saúde do jogo, mais bonito ver 11 contra 11, sem desnecessários cartões amarelos. Sem empurra-empurra, não há jogos que terminem. Estou [no Brasil] há quatro anos, árbitros me conhecem, acho que o comportamento deles deve ser igual para todos, não olhar diferente. Estou aqui para ajudá-los.

Não vou mudar minha forma, de apaixonado pelo jogo, mas sempre com respeito. Acho que arbitragem deve zelar pela saúde do jogo. Árbitro fez o seu melhor, estou aqui para ajudá-lo, mas o que quero é valorizar o jogo que minha equipe fez, com e sem bola, me deixou orgulhoso. Acredito cada vez mais neles. Foram astutos, se entregaram de corpo e alma, tiveram sangue no olho. António Oliveira, em coletiva

O que mais António Oliveira disse

Vitória maiúscula: "Vitória maiúscula, vitória do caráter, da qualidade, da estratégia e da organização. Jogadores são os grandes artistas desta classificação, agradecer o apoio da torcida, determinante para nos empurrar para o resultado (...) Vitória que não dá margem para outro resultado. Pelas oportunidades que tivemos, mais justo seria o 3 a 0. Até fizemos, até agora não entendi o gol ter sido anulado, e como ganhamos, não vou dizer nada (risos)".

Estratégia mantida: "Mesmo com o pênalti cedo, estratégia manteve para nós. Única situação que tivemos que mudar foi a partir da expulsão do Garro. Como sempre fomos muito pragmáticos do que o jogo ia pedindo, respondendo àquilo que observo. Sabíamos para o que vínhamos, objetivo muito claro de classificar".

Consistência defensiva: "Do ponto de vista defensivo, praticamente não demos espaço ao adversário, chutou duas vezes ao nosso gol em uma partida inteira, mesmo nós estando com um a menos por um tempo".

Amistosos em intertemporada: "Arranjar adversários não será fácil, ainda mais no nível competitivo que desejamos. Evidente que vamos ter tempo agora para poder trabalhar, com certeza vamos efetuar amistosos, fazem parte da preparação. Aproveitar esse período da melhor forma para as competições".

Pedro Raul e Yuri Alberto juntos: "O que a equipe ganha é ter jogadores de grande qualides. Hoje foi Pedro e Yuri, fazia parte da estratégia para esse jogo, com as características de um e do outro. Pedro Raul é de sustentação, jogar de costas, Yuri é jogador mais de velocidade, atacar proximidade. Feliz o treinador que tem esses e mais outros. Estratégia para hoje foi ai nclusão desses dois, mas vivemos de jogo para jogo. Em alguns vai se repetir isso, mas em outros, pode mudar. Muito feliz com o rendimento dos dois.

Mudança de atmosfera: "Tem um código de ética entre treinadores que sempre vou seguir, nunca vou falar de quem esteve aqui, porque tem história e respeito. Cabe a mim como escolhido para ser o líder, criar uma atmosfera favorável".

Trabalho e dedicação: "Existe uma estrutura e uma forma que trago comigo, trabalhada dentro de padrões comportamentais com e sem bola. Tem coisa que essa equipe faz que é competir, correr mais e trabalhar mais que o adversário. Prazer e orgulho enorme de poder trabalhar no CT e ver essa vontade com que querem aprender, evoluir, mesmo aqueles que têm uma história tão grande. Vamos continuar a trabalhar, longo caminho que ainda temos que traçar, longo caminho".

Desfalque de última hora: "Maycon sentiu desconforto no aquecimento. Breno já tinha mostrado essa capacidade, sempre digo que não olho idades, é apenas um número, olho caráter, competência técnica e tática. Breno tem tudo isso, é uma joia que o Corinthians tem, como outras. Aproveitamos o que o clube tem. Como outro, que já foi vendido e ainda está conosco, Moscardo, que pode ser uma opção quando recuperar".