Chapecoense anuncia goleiro Matheus Cavichioli até o final de 2024

Nesta quinta-feira, a Chapecoense anunciou a contratação do goleiro Matheus Cavichioli, de 37 anos, com vínculo definitivo até o dia 30 de novembro de 2024. O arqueiro chega ao clube de Santa Catarina após uma breve passagem pelo Água Santa.

No currículo, Cavichioli, revelado pelo Grêmio, já defendeu São José-RS, Caxias-RS, Veranópolis-RS, Passo Fundo-RS, Juventude, Novo Hamburgo-RS, onde conquistou o Campeonato Gaúcho de 2017, Oeste de Barueri, Guarani e, por fim, América-MG.

No clube de Minas Gerais, onde chegou em 2020, o goleiro passou quatro temporadas e disputou 160 partidas, incluindo jogos da Série A, Série B, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Por fim, a Chapecoense, que não se classificou para o mata-mata do Campeonato Catarinense, só retorna aos gramados no próximo dia 19 de abril, diante do Ituano, pela primeira rodada da Série B.