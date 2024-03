CBF publica nota em apoio a Vinicius Júnior após brasileiro sofrer ataques racistas

Nesta quinta-feira, a CBF se solidarizou com o caso de racismo ocorrido na última quarta-feira, quando torcedores do Atlético de Madrid entoavam cantos racistas em relação ao atleta Vinicius Júnior, antes da partida de volta, diante da Inter de Milão, pelas oitavas da Champions League.

"Todo o meu apoio ao Vinicius. Sei que o preconceito atinge a alma. Por isso, vou continuar lutando para punir e retirar os racistas dos estádios. A CBF foi a primeira entidade nacional a incluir penas esportivas contra o racismo e segue na luta sem trégua contra o preconceito", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"O combate ao racismo no futebol é uma das minhas missões também no Conselho da Fifa. Nesta quinta-feira, a Fifa informou que fará um manifesto global contra o racismo em maio. O anúncio será no Congresso da entidade com a participação das 211 filiadas. Vinícius, siga fazendo gols, driblando os adversários e encarando os racistas. O futebol brasileiro está ao seu lado, enfrentando os preconceituosos", completou Ednaldo.

Além disso, o próprio Vinícius Júnior utilizou suas redes sociais para cobrar da Uefa punições para a torcida do Atlético de Madrid, nesta quinta-feira.

"Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. É uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente", escreveu o brasileiro pedindo que a Uefa tome medidas.