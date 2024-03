Casagrande chora ao comentar mortes no Ninho do Urubu: Sei o que sonhavam

"Sei tudo que eles estavam sonhando", afirmou emocionado o colunista do UOL Esporte Walter Casagrande, ao comentar as dez mortes de jogadores da base do Flamengo na tragédia do Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019.

A Netflix lança nesta quinta-feira (14) o documentário "O Ninho: Futebol & Tragédia", sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo. Baseada em uma ideia original do UOL e com produção da Fábrica, a série tem três episódios.

Quando aconteceu, eu estava na minha casa, liguei a televisão, comecei a acompanhar e veio minha história na cabeça. Fui base, cheguei no Corinthians com 11 anos, mas nunca morei no alojamento. Independentemente de você morar no alojamento ou na casa dos seus pais, os sonhos são os mesmos. Você sonha em querer ser jogador profissional, você joga no clube que você torce, que é uma coisa maravilhosa para qualquer garoto que quer ser jogador de futebol [...] São os sonhos.

Quando acontece a tragédia, o que mais me pegou inicialmente foi: 'Caraca, sei tudo que esses moleques estavam querendo. Sei tudo que eles estavam sonhando. Sei todos os desejos deles'. Isso apertou meu coração naquele dia Walter Casagrande, colunista do UOL

Em participação no UOL News da manhã desta quinta-feira (14), o ex-jogador comparou o que aconteceu no Ninho com a tragédia de Brumadinho.

Olhei e pensei: 'O Flamengo é a Vale do Ninho e a Vale é o Flamengo de Mariana'. São tragédias anunciadas, que poderiam ter sido evitadas e que, por negligência, desleixo e pela prepotência e arrogância das pessoas achar que nada vai acontecer, mesmo sabendo que pode acontecer, elas não se preocupam com as consequências antes do fato Walter Casagrande, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: