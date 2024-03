Caio Ribeiro e narradores 'testam' gramado do Allianz antes de ficar pronto

O comentarista Caio Ribeiro e narradores do Grupo Globo participaram de uma disputa de pênaltis no Allianz Parque antes do prazo dado pela WTorre para a conclusão da reforma do gramado.

O que aconteceu

O comentarista Caio Ribeiro e os narradores Dandan e Renata Silveira "testaram" o gramado durante o lançamento da nova temporada do Cartola FC. O evento do fantasy game foi realizado na área interna do estádio e contou a dinâmica no campo.

Eles participaram da brincadeira junto do ex-jogador Obina, além de influenciadores. Enquanto Renata converteu sua cobrança, o ex-atacante pegou o pênalti de Dandan. Já Caio Ribeiro defendeu a batida de Obina.

O evento ocorreu um dia antes da data prometida pela WTorre para a conclusão da reforma do gramado do Allianz. A previsão de conclusão é amanhã (15).

Prazos da WTorre

A Real Arenas, braço da WTorre, emitiu nota ontem afirmando que as obras no gramado do Allianz serão finalizadas até sexta-feira. A empresa prometeu inicialmente que o gramado seria entregue no dia 20 de fevereiro, e depois adiou para o dia 12 de março. Nenhum dos prazos anteriores foi cumprido.

O Palmeiras definiu que, antes de retornar ao seu estádio, gostaria de treinar para saber se o gramado está em condições ideais após vistoria do próprio elenco. A própria FPF interditou o local e também precisaria de uma visita técnica para liberar o Allianz Parque para jogos. O último jogo do Palmeiras no Allianz foi a vitória por 2 a 1 contra o Santos pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, no dia 28 de janeiro.