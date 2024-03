Bruna Calderan revela expectativas para estreia do Palmeiras no Brasileiro feminino: "As melhores possíveis"

O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro feminino nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). A lateral Bruna Calderan revelou as expectativas para o primeiro compromisso oficial das Palestrinas na temporada de 2024.

?"As expectativas são as melhores possíveis. Vamos estrear diante do nosso torcedor, em casa, então tenho certeza que vai ser um jogo muito bonito, vai ser um espetáculo. A equipe do Flamengo é uma equipe muito qualificada, mas estamos estudando muito elas, então tenho certeza que vamos estar preparadas para o que possa acontecer e daremos o nosso melhor para sair com os três pontos, que é primordial, porque o Flamengo é uma equipe que tenho certeza que estará brigando na parte de cima da tabela também", disse a lateral.

As Palestrinas deram início à pré-temporada no dia 14 de janeiro e desde então têm se preparado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nesse período, a equipe comandada pela técnica Camilla Orlando realizou dois jogos-treinos: contra Red Bull Bragantino e São Paulo.

Sexta-feira é dia de estreia no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí

Calderan, que teve seu contrato renovado com a equipe para 2024, comentou a preparação da equipe com novo comando e elenco reformulado. Outras 15 atletas também estenderam seus vínculos com o time na temporada.

??"O início de trabalho tem sido muito intenso. Estamos tendo muitas informações, tanto na questão tática, técnica, quanto das meninas novas que chegaram. Uma nova metodologia de trabalho também está sendo aplicada, tem sido muito interessante e bem intenso. Mas estamos gostando muito do que está sendo passado e eu tenho certeza que é apenas o início de uma grande temporada do Palmeiras", declarou.

Camilla Orlando fará sua estreia no comando do Palmeiras feminino. A técnica chegou em novembro de 2023 após demissão de Ricardo Belli. Para essa temporada, o clube contratou 13 jogadoras. São elas: Brena Carolina, Diany Martins, Eskerdinha, Fe Palermo, Gaby Santos, Giovanna Campiolo, Ingryd Lima, Isadora Amaral, Lorrane, Pati Maldaner, Stefanie, Tainá Maranhão e Victoria Liss.