Arboleda, do São Paulo, é convocado pela seleção do Equador para amistosos de março

O elenco do São Paulo segue recebendo convocações para a primeira Data Fifa de 2024. Nesta quinta-feira, o zagueiro Robert Arboleda foi chamado pelo Equador para os amistosos que a seleção disputará no fim de março contra Guatemala e Itália.

O primeiro duelo da seleção equatoriana nessa Data Fifa será contra a Guatemala, no dia 21 de março, às 21h30 (de Brasília), na Red Bull Arena, nos Estados Unidos. Já o segundo, diante da Itália, acontece no dia 24 (um domingo), no mesmo estádio, a partir das 17h.

Arboleda é o sexto jogador do plantel são-paulino a ser convocado por seu país para a próxima data Fifa. Antes dele, foram chamados Pablo Maia e Rafael (Brasil); Ferraresi (Venezuela); Bobadilla (Paraguai); e, por fim, James Rodríguez (Colômbia).

?? O zagueiro Arboleda foi convocado para defender a Seleção Equatoriana nos amistosos diante de Guatemala, no dia 21, e Itália, no dia 24, ambos nos Estados Unidos.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/NMyswe0mQ4 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 14, 2024

Apesar da data Fifa acontecer durante a disputa da fase final do Campeonato Paulista, a tendência é que os são-paulinos não sejam desfalque para o técnico Thiago Carpini no mata-mata do torneio.

Nas quartas de final do Estadual, o São Paulo encara o Novorizontino neste domingo (17). Já as semifinais serão no dia 27. Ou seja, Arboleda, assim como os outros atletas, já deve estar de volta e à disposição caso o Tricolor avance de fase.

Arboleda é titular e zagueiro de confiança do técnico Thiago Carpini. O equatoriano entrou em campo em nove das 13 partidas do Tricolor na atual temporada e iniciou os últimos três jogos formando dupla com Ferraresi, que também vem se firmando como titular.

Com Arboleda à disposição, o São Paulo terá pela frente o Novorizontino neste domingo em busca de uma vaga nas semifinais do Paulistão. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 18 horas. O clube vai atrás de seu 23º título na competição.