Após rusgas, Murilo pede para que rivalidade entre Palmeiras e São Paulo fique "dentro de campo"

O zagueiro Murilo, do Palmeiras, anunciou um novo empreendimento nesta quinta-feira, mas se engana quem pensa que trata-se de algo envolvendo futebol. O jogador inaugurou uma barbearia no bairro da Pompeia, na Zona Oeste de São Paulo, e falou sobre recentes temas polêmicos que abrangem o Alviverde.

Ao lado de outros companheiros do Palmeiras, Murilo comentou as rusgas que ficaram com o rival São Paulo após as discussões de arbitragem no agitado Choque-Rei pelo Campeonato Paulista. O defensor diz que que a rivalidade deve permanecer dentro de campo, pediu paz e admitiu até ter amigos do outro lado do muro.

"Acho que isso não reflete em nós, é uma coisa da diretoria. A gente faz nosso trabalho dentro de campo para evitar o máximo de coisas que vêm do lado externo. Estamos nos preparando muito bem para as quartas de final e, se a gente passar da Ponte Preta, vamos nos preparar muito bem para a semifinal", disse o atleta à Gazeta Esportiva.

"Eu tenho dois amigos lá: o Erick e o goleiro Rafael. E tenho um ótimo convívio com a maioria, sempre tratando todo mundo bem, com muito respeito. A gente está disputando dentro de campo, mas a rivalidade tem que ficar ali. Que a gente possa cada vez mais colocar isso para os torcedores, quando um vence e o outro perde, tem que ficar em paz. É claro que tem a brincadeira, que faz parte, mas não pode passar disso. A gente não pode nunca agredir ninguém pelo time que outra pessoa torce", acrescentou.

Murilo também recordou o choque com o atacante Yuri Alberto, durante o último clássico disputado entre Palmeiras e Corinthians, na Arena Barueri. O zagueiro acabou colidindo com o atacante rival, que sofreu uma lesão na costela e teve que sair de campo.

O defensor alviverde revelou preocupação com o adversário e classificou o caso como um "acidente de trabalho". Ele ainda mandou mensagem ao atacante para saber se ficou tudo bem após a dividida.

"Foi um acidente de trabalho. Quando ele estava ali no chão não achei que fosse nada, porque peguei primeiro a bola e depois teve o contato, e realmente teve. Mas foi um acidente. Depois que soube que ele machucou a costela, mandei mensagem para ele, conversei e ficou tudo certo. Então foi um acaso que aconteceu ali, mas graças a Deus tudo ficou bem", concluiu.

Um dos pilares defensivos do Palmeiras, Murilo retorna a campo no sábado, no duelo entre Palmeiras e Ponte Preta, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida está marcada para as 18h (de Brasília), na Arena Barueri. O Verdão fechou a primeira fase invicto, na liderança do Grupo B e com a melhor campanha geral do torneio.