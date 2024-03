António Oliveira exalta organização do Corinthians após vitória contra São Bernardo: "Equipe adulta"

O técnico António Oliveira exaltou o trabalho dos jogadores do Corinthians após a vitória por 2 a 0 contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira. O treinador português, que foi expulso na segunda etapa por reclamação, elogiou a organização e a maturidade do Timão.

"Para mim, enquanto treinador, ter um pênalti não é atípico, a estratégia se mantém. A única situação que tivemos que nos reajustar foi a expulsão do Rodrigo (Garro). Fomos pragmáticos em relação ao que o jogo nos foi pedindo, enquanto treinador vou respondendo àquilo que observo. Fomos uma equipe muito adulta, muito pragmática em relação ao jogo, sabíamos para o que vínhamos e tínhamos o objetivo claro. Excelente organização da equipe, sob o ponto de vista praticamente não demos espaço ao adversário, que, salvo erro, chutou duas vezes ao nosso gol. Foi uma vitória maiúscula, da personalidade, do caráter, da qualidade, da estratégia e da organização. Os atletas são os grandes obreiros e artistas dessa classificação. Quero também agradecer o apoio da torcida que foi determinante para nos empurrar para um resultado que deixa orgulhosos a todos nós", comentou António em entrevista coletiva.

A arbitragem chefiada por Braulio da Silva Machado deu o que falar no Estádio 1º de Maio. O Timão contesta a expulsão de Rodrigo Garro na primeira etapa e o gol anulado de Yuri Alberto na reta final de jogo, o que gerou a principal reclamando de António à beira do campo. Na coletiva, o treinador português não quis polemizar sobre o tema.

Não vou tecer qualquer comentário sobre a arbitragem, faz o seu trabalho, o melhor que sabe. Eu acho é que função de árbitro não é fácil. Muito mais ainda sem o auxílio do VAR. Não gostaria de ser árbitro. Se existe um elemento no campo do jogo que não pode errar é ele. Tudo cai sobre ele, todas as revoltas e frustrações batem nele. Também acho que ele deve zelar pela saúde do jogo, é mais bonito ver um jogo 11 x 11 do que condicioná-lo de forma desnecessária como foram aqueles cartões amarelos. Em relação a mim eu nem vou comentar. Já estou no Brasil há quatro anos, vou começar meu quinto Brasileirão, os árbitros já me conhecem. Acho que o comportamento deles deve ser igual para todos, sem olhar as caras. Se for assim, estou aqui para ajudá-los, dentro da minha forma de ser e estar, isso não vou mudar. Acho que eles devem zelar pela saúde do jogo, não condicionar com uma expulsão aqui ou ali", disse António.

O Corinthians venceu o São Bernardo com gols de Yuri Alberto e Pedro Raul, ambos na primeira etapa. A equipe fez jogo seguro e poderia até ter ampliado o marcador na reta final.

O adversário do Timão na terceira fase do torneio nacional será definido por sorteio, com a presença dos clubes que se classificaram para a Copa Libertadores. Os duelos desse estágio estão programados para o mês de maio.

Agora, o Corinthians só deve entrar em campo de forma oficial no começo de abril, para a disputa da primeira rodada da Copa Sul-Americana. Já o São Bernardo aguarda o começo da Série C do Campeonato Brasileiro, previsto para começar em meados do mesmo mês. Ambas as equipes não se classificaram para as quartas de final do Paulistão.

Veja outros trechos da coletiva de António Oliveira:

Yuri Alberto e Pedro Raul atuando juntos

"O que a equipe ganha primeiro é ter dois jogadores de grande qualidade, hoje foi Pedro e Yuri, fazia parte da estratégia do jogo. Se olharmos para a característica de um e outro, o Pedro Raul é um jogador de sustentação, tem a capacidade de jogar de costas para a baliza, um jogo de apoio. Já o Yuri tem muita velocidade, nos concede o jogo em apoio e ataca a profundidade. É nessa perspectiva, dessa relação que criamos do lado direito, depois para o lado esquerdo e depois tive que alterar pela inclusão de dois atacantes por parte do adversário. Mas o que ganha são dois jogadores de qualidade e feliz o treinador que tem esses dois mais outros, como Ángel, Gustavo Silva, Pedro Henrique, Wesley, Giovane, Arthur, que hoje não esteve aqui. A estratégia para hoje foi a inclusão dos dois. Em alguns jogos isso vai se repetir. Talvez em outros, de acordo com os adversários, pode ser a inclusão de outro. Estou feliz com o rendimento dos dois e de todos. É uma vitória que não dá discussão nem margem para ter outro resultado. Pelas oportunidades que tivemos, o resultado mais justo seria o 3 a 0. Nós fizemos 3 a 0, mas ainda estou a perceber por que o gol foi anulado".

Mudança da equipe desde sua chegada

"Há um código de ética que, enquanto treinador eu vou sempre vou seguir. Nunca vou falar de quem esteve aqui, quem esteve aqui tem sua história e eu a respeito muito. Como escolhido, cabe a mim criar uma atmosfera favorável, perceber que existe uma estrutura e forma que trago comigo, depois é trabalhado dentro de padrões comportamentais que tento instituir com e sem bola. Uma coisa que esta equipe faz e obrigatoriamente teve que fazer e é inegociável: correr mais que o adversário, competir mais que o adversário, trabalhar mais do que o adversário. Nisso os jogadores estão incansáveis. Tem me dado um prazer e um orgulho enorme acordar todos os dias para trabalhar no CT Joaquim Grava e ver o quanto esses jogadores querem aprender e evoluir, mesmo aqueles que têm uma história tão grande, mas têm uma missão ainda desmedida e querem oferecer cada vez mais ao clube. Vamos continuar a trabalhar nesse sentido, é um longo caminho, há muita coisa a corrigir e melhorar. O primeiro passo para crescer é termos gente que ainda quer aprender. Estou aqui para ajudar, sou apenas uma peça nesse enorme quebra-cabeça que se chama Corinthians."

Bidon na vaga do Maycon

"Maycon sentiu um desconforto no aquecimento. Temos um plano estratégico para aquilo que são as mudanças que o jogo pode oferecer. Muitas vezes o jogo pode tomar caminhos diferentes e temos que agir de forma rápida. O Breno já tinha mostrado essa capacidade e eu sempre disse desde que cheguei aqui que não olho a idade. Eu olho talento, capacidade, caráter, competência técnica e tática, e o Breno tem tudo isso. É uma joia que o Corinthians tem, como outras que felizmente o Corinthians tem ajudado a formar. Agora há pouco tempo vendeu um, o Gabriel que ainda está conosco e muito provavelmente quando recuperar pode ser uma opção. É sinal de vitalidade do clube, de que está a trabalhar bem, nós olhamos a qualidade, o talento... Podia entrar o Biro, o Giovane, o Kayke. Eu não olho nome, a história, olho quem são aqueles que podem melhorar representar o Corinthians, assim estou sendo honesto com quem me paga."