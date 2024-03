WTorre faz nova promessa e diz que gramado do Allianz fica pronto até sexta

A WTorre prevê que irá concluir a reforma do gramado do Allianz Parque até esta sexta-feira (15). Rodrigo Mattos, colunista do UOL, deu essa informação na noite de ontem.

O que aconteceu

A Real Arenas, braço da WTorre, emitiu nota afirmando que o carregamento de cortiça que estava retido em Viracopos foi liberado hoje e as obras no gramado do Allianz serão finalizadas até sexta-feira. A empresa prometeu inicialmente que o gramado seria entregue no dia 20 de fevereiro, depois no dia 12 de março e nenhum prazo foi cumprido.

O Palmeiras segue sem receber um comunicado formal da WTorre afirmando que o trabalho será concluído até sexta. O histórico da empresa também não ajuda na boa relação com o clube.

O Palmeiras definiu que, antes de retornar ao seu estádio, gostaria de treinar para saber se o gramado está em condições ideais após vistoria do próprio elenco. A própria FPF interditou o local e também precisaria de uma visita técnica para liberar o Allianz Parque para jogos.

O último jogo do Palmeiras no Allianz foi a vitória por 2 a 1 contra o Santos pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, no dia 28 de janeiro.

Veja o comunicado da Real Arenas

A Real Arenas informa que toda a cortiça necessária para a conclusão do gramado do Allianz Parque se encontra em Viracopos desde o dia 01/03 e que na tarde de hoje foi liberado um dos três carretos importados. Os outros dois serão nacionalizados até quinta (14/03) à noite pelas autoridades alfandegárias.

A empresa salienta que está trabalhando diuturnamente para que o Palmeiras possa voltar a mandar seus jogos no Allianz Parque o mais rápido possível e que não poupou esforços financeiros e de recursos humanos para solucionar definitivamente o problema.

A fornecedora Soccer Grass já instalou dez toneladas de cortiça na arena, e a previsão é que reforma esteja totalmente concluída em mais 48 horas.

Desta forma, o gramado estará pronto para os devidos testes dos jogadores do Palmeiras e pela Federação Paulista de Futebol para a liberação de disputa de partidas oficiais já na sexta-feira (15/03).

Foram importadas de Portugal 22 toneladas de cortiça, transportadas em uma operação que contou com sete aviões, para que o gramado da arena volte a ter o padrão de excelência a que os jogadores do Palmeiras e seus adversários estão acostumados.