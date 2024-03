WTorre dá novo prazo para conclusão da obra no gramado do Allianz Parque

A Real Arenas, empresa da WTorre responsável pela gestão do Allianz Parque, deu nova atualização sobre o andamento da obra no gramado da casa do Palmeiras. A empresa, que antes havia dado o prazo de conclusão para a última terça-feira, diz que o campo estará pronto nesta sexta-feira.

"A fornecedora Soccer Grass já instalou dez toneladas de cortiça na arena, e a previsão é que reforma esteja totalmente concluída em mais 48 horas. Desta forma, o gramado estará pronto para os devidos testes dos jogadores do Palmeiras e pela Federação Paulista de Futebol para a liberação de disputa de partidas oficiais já na sexta-feira (15/03)", diz a nota da Real Arenas enviada à Gazeta Esportiva.

A impossibilidade de concluir a manutenção do gramado na última terça-feira se deu devido a não liberação da cortiça, material que falta ser implantado. Contudo, três carretos importados foram liberados na tarde desta quarta-feira, enquanto os outros serão nacionalizados até amanhã. Ao todo, 22 toneladas de cortiça foram importadas de Portugal para ser instalada no gramado do Allianz Parque.

"A Real Arenas informa que toda a cortiça necessária para a conclusão do gramado do Allianz Parque se encontra em Viracopos desde o dia 01/03 e que na tarde de hoje foi liberado um dos três carretos importados. Os outros dois serão nacionalizados até quinta (14/03) à noite pelas autoridades alfandegárias", segue o comunicado.

A WTorre diz que o Palmeiras já foi avisado desse novo prazo. Contudo, o clube nega que recebeu um comunicado sobre essa nova data.

O estádio está vetado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) desde o dia 4 de fevereiro. A FPF comunicou, nessa decisão, que o Allianz Parque seria liberado novamente apenas após nova vistoria da entidade. Além disso, antes de voltar a mandar um jogo lá, os jogadores do Palmeiras farão um treino para testar no novo gramado.

Sem o Allianz disponível a tempo, o Palmeiras mandará o jogo contra a Ponte Preta, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Arena Barueri. A bola rola às 18 horas (de Brasília) deste sábado.

