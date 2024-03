Vasco protesta contra semifinal do Carioca fora do Maracanã: "Faz mal ao futebol"

O jogo entre Nova Iguaçu e Vasco, no próximo domingo, válido pela volta das semifinais do Campeonato Carioca, não será disputado no Maracanã. A ideia inicial era levar o jogo para o estádio, mas, por conta de problemas operacionais, não foi possível.

Em suas redes sociais, o Vasco emitiu uma nota criticando a decisão da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O clube defende que o Maracanã deve ser gerido de maneira compartilhada, se comprometendo a uma administração "com todos e para todos".

O Cruzmaltino alega que essas complicações para a utilização do estádio prejudicam o campeonato e o espetáculo.

"Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio. Esses poucos nobres, encastelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte", escreveu o time.

"Por que não, então, uma gestão compartilhada? Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos", completou.

No jogo de ida, aliás, o Vasco entrou com a frase "Maracanã Para Todos" estampada no uniforme. Poucas horas antes do primeiro jogo, o clube publicou em suas redes sociais "o MEU lugar, o NOSSO lugar, o lugar DE TODOS!", referindo-se ao Maracanã.

Sem o Maracanã, a partida vai ser disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, por escolha do Nova Iguaçu, mandante do jogo. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília) no domingo.

No jogo de ida, os dois times ficaram no empate em 1 a 1. O Vasco precisa vencer para chegar à decisão do Campeonato Carioca, um novo empate dá a vaga para o Nova Iguaçu por conta da campanha do time na primeira fase.

Pelo bem do futebol, do Rio e por um #MaracanãParaTodos