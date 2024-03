Vasco e Nova Iguaçu não poderão jogar semi do Carioca no Maracanã; veja detalhes

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou, nesta segunda-feira, a data, horário e local das partidas da semifinal do Campeonato Carioca.

No sábado, Flamengo e Fluminense decidem a primeira vaga da final no Maracanã, às 21 horas (de Brasília). O Rubro-negro venceu na ida por 2 a 0. O Fluminense precisa de vitória por três os mais gols de diferença para chegar à final.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro aguardou até o limite máximo operacional a indicação do estádio para a realização da semifinal Nova Iguaçu x Vasco. O Laranjão da Baixada, clube mandante, indicou o Estádio Raulino de Oliveira.#CariocaBetNacional pic.twitter.com/O8mZf2Qa8Q ? Cariocão (@Cariocao) March 13, 2024

A outra semifinal, entre Nova Iguaçu e Vasco, ainda não tinha o local do jogo definido. A ideia inicial era levar o jogo para o Maracanã, mas, por conta de problemas operacionais, não foi possível.

Com isso, a partida vai ser disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, por escolha do Nova Iguaçu, mandante do jogo. A bola vai rolar a partir das 16 horas no domingo.

No jogo de ida, os dois times ficaram no empate em 1 a 1. O Vasco precisa vencer para chegar à decisão do Campeonato Carioca, um novo empate dá a vaga para o Nova Iguaçu por conta da campanha do time na primeira fase.

Ante disso, o Nova Iguaçu tem compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil. O clube carioca enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, às 20 horas. O jogo vai ser disputado no Mané Garrincha, em Brasília.