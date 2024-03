Torneio da várzea terá estreia para 3 mil pessoas e prêmio de R$ 150 mil

A Copa Pioneer Netshoes 2024, o maior torneio de várzea do Brasil, terá início nesta sexta-feira (15).

O que aconteceu

O torneio de várzea entregará premiação de R$ 150 mil ao vencedor. 80 times, divididos em 16 grupos, disputarão a sétima edição do troféu mais cobiçado da várzea. Além do valor entregue ao campeão, o vice receberá R$ 50 mil.

A primeira partida do torneio acontecerá nesta sexta (15) e tem expectativa de receber 3 mil pessoas. O ASA da Vila Prudente — homenagem ao homônimo de Arapiraca — enfrentará o Biqueira, da Vila Maria, a partir das 20h (de Brasília) no CDC Dorotéia, na Zona Sul de São Paulo. O evento ainda contará com música ao vivo, show pirotécnico e presença de patrocinadores.

A abertura é um show à parte dentro da competição. Um evento que mexe bastante com o nosso público e as expectativas são das melhores para o início de mais uma edição. Ano passado atingimos um nível de excelência muito grande e fizemos história com a final sendo disputada no Allianz Parque. Estamos trabalhando bem e buscaremos, como sempre, proporcionar o melhor aos nossos torcedores, atletas e equipes Sérgio Pioneer, presidente da Copa Pioneer Netshoes

Pará disputará a Copa Pioneer Netshoes 2024 pelo Metalúrgicos Imagem: Tiago Sousa

Ex-jogadores com passagens por grandes clubes do Brasil participarão da competição. Somália (ex-Botafogo) deve entrar em campo justamente na abertura, estreando com a camisa do ASA. A lista de ex-atletas inclui ainda Pará (Santos e Flamengo), Elias (Corinthians e Flamengo), Bruno César (Palmeiras e Corinthians), Cléber Reis (Corinthians), Luis Felipe (Palmeiras), Jailson (Palmeiras), Wellington Paulista (Fortaleza), Mauricio Ramos (Palmeiras), Cristian Baroni (Corinthians), Alex Silva (São Paulo), Boquita (Corinthians), Nunes (Vasco) e Michel Bastos (São Paulo).

Nós trabalhamos e nos planejamos muito para chegar neste dia, lógico que rola uma ansiedade, mas a gente não vê a hora de executar aquilo que a gente se preparou nesses últimos meses. Será uma grande competição. Acredito que a várzea nos dá um privilégio e não é só de jogar e competir, é o de participar diretamente da vida das pessoas. A várzea é o povo, é a comunidade, é um sonho, e nós temos essa honra de jogar

Pará, jogador do Metalúrgicos (Santo André)

O MEC é o atual campeão da Copa Pioneer. A equipe da Cidade Tiradentes bateu o ASA nos pênaltis em decisão no Allianz Parque, com público superior a 28 mil pessoas.