Torcida organizada do Palmeiras se reúne com WTorre no Allianz Parque

Membros da diretoria da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, se reuniu com a WTorre, empresa responsável pelas obras no gramado do Allianz Parque, nesta quarta-feira. Em vídeo publicado no perfil oficial da torcida organizada, no Instagram, Jorge revelou que buscou a reunião com a empresa para tirar dúvidas sobre a manutenção do gramado do local, atualmente sem condições de receber jogos.

"Hoje estivemos aqui no Allianz Parque, viemos conversar com o pessoal da WTorre para tirar algumas dúvidas de todos imbróglios que estão acontecendo referente ao gramado e outras questões. Foram tiradas as nossas dúvidas e falaremos tudo para vocês. Agradecemos a WTorre por ter nos recebido, ficamos conversando por um tempo grande. Tiramos bastantes dúvidas, perguntamos de tudo, coisas que nem sabíamos, que imaginávamos de um jeito e na verdade é de outro, tanto do Palmeiras como da WTorre", explicou Jorge Luis, presidente da Mancha Verde.

O gramado do estádio do Verdão está em obras para melhoria da condição desde fevereiro. havia uma expectativa que manutenção fosse concluída na última terça-feira, o que não aconteceu. Os responsáveis aguardam a liberação da cortiça, material que será implantado no gramado.

O Palmeiras tem pela frente um duelo decisivo das quartas de final do Paulistão, no sábado. Sem o estádio à disposição, a equipe mandará mais uma partida do Estadual na Arena Barueri. Nesse ano, o Verdão tem apenas um jogo no Allianz Parque: a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, que aconteceu no dia 28 de janeiro, pela terceira rodada do Paulista.

Estivemos hoje em nosso estádio Allianz Parque, em reunião junto a WTorre para esclarecermos algumas dúvidas. Hoje em nosso TV MANCHA à partir das 21h traremos em detalhes, todas as informações! Link TV MANCHA: https://t.co/jLSKusKKIo pic.twitter.com/Gz13GSSg1Z ? Mancha Alvi Verde (@torcidamv83) March 13, 2024

Depois dessa partida, o clube emitiu uma nota cobrando cuidado da Real Arenas/WTorre com o gramado do local e que não jogaria mais lá caso as condições não fossem melhoradas. A Soccer Grass, empresa responsável pela instalação do sintético, identificou que um dos problemas era o derretimento do termoplástico em decorrência das altas temperaturas na cidade e poluição.

No dia 4 de fevereiro, a Federação Paulista de Futebol vetou o Allianz Parque de receber jogos do Campeonato Paulista. A entidade informou que o local só seria liberado após a manutenção e nova vistoria da FPF. Recentemente, em entrevista, a presidente Leila Pereira também declarou que antes de o Palmeiras voltar para lá, os jogadores realizarão um treino no gramado novo.