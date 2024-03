'Tite é muito maior que os jogadores e tem moral no Flamengo', diz Casão

O colunista Walter Casagrande analisou no UOL News Esporte o ótimo início de temporada do Flamengo sob o comando de Tite. Segundo Casão, o ex-técnico da seleção brasileira é maior que as estrelas rubro-negras e controlou o ambiente no Ninho do Urubu.

'Flamengo precisa de um técnico maior que os jogadores': "Antes do Tite chegar no Flamengo, quando estava dando tudo errado, eu falava que o Flamengo precisava de um treinador maior que os jogadores, porque estava sendo difícil controlar as relações, os comportamentos, os envolvimentos. Estava muito difícil, ninguém estava conseguindo, desde quando o Jorge Jesus saiu. O Jorge Jesus, na realidade, ele cresceu junto com o grupo. Chegou aqui, fez um grande trabalho, ganhou títulos importantes, os jogadores cresceram junto com ele e, se ele continuasse, ele controlaria o ímpeto, o individualismo de cada um, aquele ego de quando você chega no topo. O Jesus conseguiria controlar porque ele cresceu junto com os caras".

'Dorival foi o único que teve controle do elenco': "A partir do momento que ele saiu, o Flamengo só trouxe treinadores menores que os treinadores, inclusive o Rogério que estava começando como treinador. Tinha feito um grande trabalho no Fortaleza, mas chegou, ganhou o título brasileiro e teve problemas do mesmo jeito. Qual foi o treinador que chegou ali e teve controle? Foi o Dorival. Eu acho que ele conseguiu controlar porque estava quase no fim da temporada, com muitas críticas em cima dos jogadores, os jogadores tinham baixado um pouco mais a bola, porque não tinham feito nada durante o ano, e o Dorival conseguiu colocar na cabeça deles: 'vamos tentar ganhar os dois títulos, a Libertadores e Copa do Brasil'. E aí ele conseguiu e mandaram embora".

'Tite tem moral para deixar Gabigol no banco': "O Tite é um treinador muito maior que o elenco do Flamengo, treinador de duas Copas do Mundo, foi campeão do mundo com o Corinthians, Libertadores, ganhou muitos títulos e é muito respeitado no meio do futebol. Eu acho ele um grande treinador de clube, sempre falei. Por que ele colocou o Gabigol no banco? Porque ele tem moral para isso, inclusive não convocou o Gabigol para a seleção brasileira, muitas vezes levava o Pedro que estava no banco e não o Gabriel, porque ele tem uma implicância ou ele não gosta do tipo de comportamento que tem o Gabriel. O Gabriel só vai ter chance no Flamengo se ele largar a parte de celebridade, a parte de rapper, ser só o Gabriel Barbosa, o Gabigol, serve também. Serve para o Tite. Agora, Lil Gabi não serve para o Tite. Então, o Gabriel tem que reconquistar esse espaço com o Tite".

