Sneijder indica brasileiro para substituir Xavi no Barcelona

O holandês Wesley Sneijder, ex-jogador da Inter de Milão e Real Madrid, indicou nesta terça-feira o técnico brasileiro Thiago Motta, do Bologna, para substituir Xavi no Barcelona. O treinador espanhol anunciou em janeiro que deixaria o clube no final da temporada europeia.

Ao falar sobre o brasileiro, que se naturalizou italiano, Sneijder relembrou quando atuaram juntos na Internazionale, entre 2009 e 2011.

"Ele está indo muito bem no Bologna. Todos estão realmente juntos com ele lá. Joguei com ele. Ele era um jogador subestimado. Como jogador, ele já sabia ler o jogo. Agora ele faz isso de novo como treinador", disse no programa "RTL7".

Thiago Motta vive grande fase no comando do Bologna e o clube ocupa a quarta colocação no Campeonato Italiano, com 51 pontos em 28 jogos. Na atual temporada, a equipe soma 32 partidas, 17 vitórias, nove empates e seis derrotas.

O Barcelona segue na busca por um novo técnico para 2024/25, mas terá um jogo importante neste domingo pelo Campeonato Espanhol. Os catalães enfrentam o Atlético de Madrid, às 17h (de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano.