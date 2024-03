São Paulo dá sequência à preparação de olho em duelo das quartas de final do Paulistão

Nesta quarta-feira, o elenco do São Paulo deu sequência à preparação para o confronto decisivo diante do Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Os treinamentos contaram com uma atividade tática organizada pelo técnico Thiago Carpini.

O treinamento desta quarta-feira no CT da Barra Funda teve início com o aquecimento comandado pelos preparadores físicos. Em seguida, os atletas realizaram um trabalho de construção de jogadas com foco em cruzamentos e finalizações.

Após isso, Carpini deu início aos trabalhos e separou o elenco em três equipes diferentes. Em metade do gramado, os três times se enfrentavam alternadamente, com a presença de um "coringa".

Os principais objetivos da equipe que estavam no setor ofensivo foram: criar jogadas e finalizar em gol. Enquanto isso, o adversário que defendia ficou responsável por recuperar a posse de bola e sair jogando com passes em progressão.

O elenco são-paulino terá mais três dias de preparação para o duelo das quartas de final do Estadual. Em jogo único, o São Paulo de Carpini recebe o Novorizontino neste domingo, a partir das 18 horas (de Brasília), no Morumbis.

O Tricolor vai em busca da classificação às semifinais do Paulistão após ser eliminado nas quartas de final em 2023. A equipe vai atrás de seu 23º título este ano para se isolar como o terceiro maior vencedor da competição. A última vez que o time levantou a taça foi em 2021, em cima do rival Palmeiras.