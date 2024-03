São Bernardo x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela Copa do Brasil

O Corinthians visita a equipe do São Bernardo nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no gramado do Estádio 1º de Maio. O duelo é válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

Assim como na primeira fase do torneio nacional, o jogo não terá duelo de volta. Por outro lado, diferentemente do estágio anterior, qualquer empate leva o confronto para as penalidades máximas.

O Timão usou uma equipe alternativa e empatou em 0 a 0 com o Água Santa, no que foi a despedida do time desta edição do Campeonato Paulista. Na primeira fase da Copa do Brasil, o Alvinegro bateu o Cianorte também fora de casa por 3 a 0, com gols de Wesley e Romero (das vezes).

Para o jogo desta quinta, Corinthians contará com os retornos do técnico António Oliveira e do zagueiro Gustavo Henrique, que estavam suspensos contra o Água Santa. Além da dupla, o volante Raniele voltará a ficar à disposição depois de se recuperar de trauma no tornozelo direito.

Existe a possibilidade de Cacá, último reforço do Corinthians para a temporada, ser relacionado pela primeira vez por António Oliveira. O clube recebeu aval da CBF para utilizar o beque nessa fase da Copa do Brasil.

Como baixas, o Corinthians tem o lateral esquerdo Diego Palacios, que está em fase final de recuperação de artroscopia no joelho esquerdo, e o meia Igor Coronado, que sofreu lesão na coxa. O volante Fausto Vera, com dores no pé, também deve ficar de fora.

Já o São Bernardo fechou sua participação no Estadual com uma vitória por 2 a 0 contra o Mirassol, longe de seus domínios. Apesar da boa campanha do Bernô no Paulistão, com 21 pontos, a equipe não garantiu classificação para as quartas de final.

Na primeira fase da Copa do Brasil, a equipe comandada por Márcio Zanardi bateu o Olaria por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

No jogo entre as equipes no Paulistão, o São Bernardo venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol de Silvinho. Nesse duelo, o Timão era comandado por Mano Menezes e atuou com um jogador a mais durante a maior parte do confronto.

FICHA TÉCNICA



SÃO BERNARDO X CORINTHIANS

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP)



Data: 14 de março de 2024, quinta-feira



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-Fifa)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Helder Maciel, Alan Santos e Rafael Forster; Vitor Ricardo, Romisson (Rodrigo Souza), Lucas Lima e Arthur Henrique; Lucas Tocantins, Silvinho e Kayke



Técnico: Márcio Zanardi

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul



Técnico: António Oliveira