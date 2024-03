Santos inicia venda de ingressos para jogo contra a Portuguesa pelas quartas do Paulistão

O Santos iniciou nesta quarta-feira a venda de ingressos para a partida contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O embate está marcado para domingo, às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.

A comercialização ocorrerá apenas de forma on-line até domingo. No dia do embate, a bilheteria do portão 6 do Urbano Caldeira funcionará das 9 horas às 21h15. A bilheteria física, para o visitante, será das 14h às 21h15.

Quem vencer avança para a semifinal do Estadual. O Peixe terminou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 25 pontos. A Lusa ficou em segunda, com 10.

A diretoria santista tinha a ideia de levar o embate para a Neo Química Arena, para atrair um público maior e se aproximar da torcida que reside na capital paulista. O presidente Marcelo Teixeira alegou que tinha um acordo com o Corinthians para atuar no estádio.

Contudo, o calendário dificultou a mudança de local. Isso porque Palmeiras e São Paulo também avançaram às quartas. O Ministério Público de São Paulo não permite que dois clubes grandes atuem no mesmo dia. Assim, o Santos teria que atuar na sexta-feira para o jogo ser na capital, o que não agradou.

O Palmeiras vai receber a Ponte Preta no sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. O São Paulo encara o Novorizontino no domingo, às 18 horas, no Morumbis.

Confira os valores dos ingressos:

Geral Santista (P 22)



Inteira: R$ 140,00



Meia e Silver: R$ 70,00



Gold: R$ 35,00



Black: Gratuito

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)



Inteira: R$ 160,00



Meia e Silver: R$ 80,00



Gold: R$ 40,00



Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)



Inteira: R$ 160,00



Meia e Silver: R$ 80,00



Gold: R$ 40,00



Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)



Inteira: R$ 180,00



Meia e Silver: R$ 90,00



Gold: R$ 45,00



Black: Gratuito

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)



Inteira: R$ 180,00



Meia e Silver: R$ 90,00



Gold: R$ 45,00



Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)



Inteira: R$ 200,00



Meia e Silver: R$ 100,00



Gold: R$ 50,00



Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)



Inteira: R$ 200,00



Meia e Silver: R$ 100,00



Gold: R$ 50,00



Black: Gratuito

Coberta José de Alencar (P 22)



Inteira: R$ 200,00



Meia e Silver: R$ 100,00



Gold: R$ 50,00



Black: Gratuito

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)



Inteira: R$ 220,00



Meia e Silver: R$ 110,00



Gold: R$ 55,00



Black: Gratuito

Camarote Superior Dom Pedro (P 23)



Inteira: R$ 230,00



Meia e Silver: R$ 115,00



Gold: R$ 57,50



Black: Gratuito

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 57,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 28,75



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 57,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 28,75



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19) - Visitante



Inteira: R$ 160,00



Meia: R$ 80,00

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)



Inteira: R$ 120,00



Meia e Silver: R$ 60,00



Gold: R$ 30,00



Black: Gratuito

Veja o cronograma de vendas

Data de Início das vendas (web)



Quarta-feira (13/03) - 10h00 - Apenas Sócios



Quinta-feira (14/03) - 13h00 - Plano Santista e Público geral



Prioridade 1: Sócio Black - 10:00 - 13/03



Prioridade 2: Sócio Gold - 13:00 - 13/03



Prioridade 3: Sócio Silver - 16:00 - 13/03



Prioridade 4: Plano Santista - 10:00 - 14/03



Prioridade 5: Não Sócios - 12:00 - 14/03

Data das vendas nas bilheterias físicas - (Se houver ingressos à venda)



Domingo (17/03) - Portão 6 - 09 às 21h15