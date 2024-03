Ronaldo insiste 1 ano e consegue Rodrygo para empresa que tem Curry e Biles

O atacante Rodrygo é o novo agenciado pela Octagon, empresa de marketing esportivo que tem Ronaldo Fenômeno como um dos sócios. A chegada do jogador do Real Madrid e da seleção brasileira foi apadrinhada pelo lendário camisa 9.

O que aconteceu

Ronaldo e Rodrygo estreitaram laços durante a Copa do Mundo do Qatar 2022. A 'Ronaldo TV' transmitiu o mega evento com direitos para entrevistar os jogadores.

A primeira semente foi plantada ainda na Copa, mas Ronaldo manteve conversas por mais de um ano até a oficialização. O Fenômeno conversou com Rodrygo e sua família até o anúncio do acerto no início deste mês.

A proposta é que a agência de marketing faça um trabalho com Rodrygo parecido com que foi feito com Ronaldo durante sua carreira e após a aposentadoria. O 'Rayo' está animado para trabalhar com o Fenômeno.

A Octagon Latam será responsável por gerir a imagem do jogador. Será responsabilidade da empresa cuidar de patrocínios, posicionamento digital e novos negócios a nível global.

Vejo em Rodrygo um dos melhores meia-atacantes do mundo nos próximos anos e esse potencial aumenta a responsabilidade sobre todas as ações que o envolvem no extracampo. Uma gestão profissional de carreira é fundamental para o seu sucesso, assim como foi pro meu. É essa a missão da Octagon na parceria firmada. Temos muito trabalho pela frente e estamos animados

Ronaldo Fenômeno

Ronaldo é um ídolo e referência de Brasil no mundo todo. Enfrentou dificuldades, superou lesões e fez história no Real Madrid e na nossa Seleção. É um exemplo de trajetória. Já que não conseguimos jogar juntos dentro das quatro linhas, vamos fazer essa tabelinha fora dos gramados, no mundo dos negócios. Esse é um passo importante na minha carreira e me deixa ainda mais forte e tranquilo para me dedicar ao campo

Rodrygo

Rodrygo se juntou a nomes globais como Stephen Curry, jogador do Golden State Warriors, da NBA, e Simone Biles, uma das maiores ginastas da história. A Octagon tem grande penetração no mercado americano com diversos jogadores da NFL, MLB, NHL e outras ligas de esportes dos Estados Unidos.