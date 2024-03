Botafogo leva sufoco, se segura com um a menos e avança na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

De forma heroica, o Botafogo segurou o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, estando com um a menos desde os cinco minutos do segundo tempo em Bragança Paulista (SP), e garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores.

O Alvinegro chegou a fazer 1 a 0, com Júnior Santos, já com dez em campo. O time carioca, porém, levou o empate de Talisson aos 40, mas soube se defender com muita raça e de forma dramática.

Júnior Santos carrasco - Em fase iluminada, o atacante Júnior Santos foi o grande carrasco do Red Bull Bragantino no duelo pela Libertadores. Ele fez os dois gols na vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no Nilton Santos, e deixou o dele novamente no Nabi Abi Chedid.

Gatito salva! O experiente goleiro Gatito Fernández foi decisivo na classificação do Botafogo. Ele fez grandes defesas, sendo a última já nos acréscimos, evitando o segundo gol do Red Bull Bragantino.

Torcida do Bragantino provoca - Após a expulsão de Damián Suárez, a torcida do Red Bull Bragantino provocou o Botafogo com gritos de "é, pipoqueiro!".

Torcida do Botafogo lota visitantes - Os botafoguenses compareceram em peso no Nabi Abi Chedid e lotaram o setor de visitantes, apoiando bastante.

Agora é por sorteio - Os grupos da próxima fase serão sorteados no dia 18 de março, na sede da Conmebol, no Paraguai.

Chave vira para os Estaduais - Red Bull Bragantino e Botafogo agora viram as atenções para os Estaduais. O Braga enfrenta a Inter de Limeira, em casa, pelas quartas de final do Paulista, no domingo (17). No mesmo dia, os cariocas recebem o Sampaio Corrêa, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das semifinais da Taça Rio.

O jogo

Primeiro tempo de maior controle do Bragantino, mas com pouco poder de fogo. Time explorou as bolas longas e cruzamentos. Teve volume, só que ficou no quase. O Botafogo, que começou apenas se defendendo, conseguiu aliviar a pressão inicial e aos poucos passou a responder em contra-ataques. Com a vantagem do empate, a equipe visitante extrapolou na valorização das jogadas e teve dois jogadores punidos por cera.

No segundo tempo, o gol do Botafogo saiu quando o time estava apenas se defendendo, já que perdeu Damián Suárez por expulsão com apenas cinco minutos. Com um a menos, o time se fechou e mal saía em contra-ataque. Até que Lucas Cunha errou, Hugo aproveitou e cruzou para o maior artilheiro da história do clube na Libertadores marcar, inflamando a torcida visitante. O gol de empate no fim aumentou o drama, mas, na base da garra, o Alvinegro segurou o resultado e garantiu vaga na fase de grupos.

Gols e lances

Helinho bagunça Marçal - O ensaboado Helinho deu uma bela bagunçada em Marçal aos 26 minutos do primeiro tempo, em uma jogada pelo lado direito, já dentro da área. Na conclusão, chutou forte, rasteiro, mas Gatito fez boa defesa.

Na trave, mas não valeu - Pouco tempo depois, Helinho cruzou, Juninho Capixaba desviou de cabeça, e a bola bateu na trave. A arbitragem, porém, marcou impedimento.

Expulsão no Botafogo - O lateral direito Damián Suárez foi expulso com apenas cinco minutos do segundo tempo. O goleiro Cleiton repôs rápido e acionou Juninho Capixaba na velocidade, que foi segurado e derrubado para não sair cara a cara com Gatito. O árbitro Wilmar Roldán demorou para apitar, mas acabou expulsando o jogador.

Gol do Botafogo! - Após sofrer muita pressão com um a menos, o Botafogo emplacou um contra-ataque, Hugo roubou a bola na linha de fundo e deu um passe açucarado para o iluminado Júnior Santos empurrar para o fundo da rede aos 30.

Bragantino empata! - De tanto martelar, o Red Bull Bragantino empatou aos 40 em uma jogadaça individual de Talisson, que girou por cima da bola, driblou o marcador e emendou um balaço, com a bola ainda batendo no travessão antes de estufar a rede.

Ficha técnica

RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 BOTAFOGO

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Competição: 3ª fase da Copa Libertadores

Data e hora: 13 de março de 2024, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Auxiliares: Juan P. Belatti (COL) e John Leon (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Juninho Capixaba (RED); Danilo Barbosa, Marçal, Gatito, Tiquinho Soares, Janderson (BOT)

Cartões vermelhos: Damián Suárez (BOT)

Gols: Júnior Santos, aos 30 minutos do segundo tempo (BOT); Talisson, aos 40 minutos do segundo tempo (RED)

Red Bull Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom (Matheus Fernandes), Eric Ramires (Laquintana) e Lincoln (Guilherme Lopes); Helinho, Thiago Borbas e Eduardo Sasha (Talisson). Técnico: Pedro Caixinha.

Botafogo: Gatito, Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Eduardo (Mateo Ponte); Júnior Santos (Tchê Tchê), Savarino (Hugo) e Tiquinho Soares (Janderson). Técnico: Fábio Mathias.