PVC: Flamengo do Jorge Jesus foi melhor que o Al-Hilal do Jorge Jesus

O colunista Paulo Vinicius Coelho afirmou no De Primeira que o Flamengo de Jorge Jesus, que teve mais títulos de derrotas, foi melhor que o Al-Hilal de Jorge Jesus, novo recordista mundial de vitórias seguidas no futebol masculino, com 28.

É um processo de recuperação do Jorge Jesus. Num campeonato inferior, mas são 28 vitórias seguidas. A lista que a gente acabou de ver torna relevante vencer 28 partidas seguidas. Ah, então isso faz do Al-Hilal o melhor time da história? Não, é só lembrar que o Coritiba foi recordista em 2011 e 2012 com as 24 vitórias consecutivas, muita gente vai se lembrar de como foi festejado, a torcida do Coritiba fez muita festa, não é comum ter 24 vitórias seguidas. O Jorge Jesus não teve 24 vitórias seguidas no Flamengo e fez um trabalho exuberante. Qual time é melhor: o Flamengo do Jorge Jesus ou o Al-Hilal do Jorge Jesus? O Flamengo. Mas ele tem um número que é expressivo, que vai ficar na história. PVC

Assista ao De Primeira na íntegra