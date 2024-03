Prazo para término da obra no gramado Allianz Parque vence e Palmeiras fica sem previsão de retorno ao estádio

O Palmeiras segue sem poder no Allianz Parque. E, a cada dia, o clube vê essa possibilidade mais longe. A Real Arenas, empresa da WTorre responsável pela gestão do estádio do Verdão deu o prazo para conclusão das obras no gramado para a última terça-feira, dia 12 de março. Contudo, o prazo venceu e o campo ainda não está pronto.

A etapa em andamento é a de implantação da cortiça. Contudo, o carregamento desse material ainda não foi totalmente liberado e está parado na operação VIGIAGRO (Programa de Vigilância Agropecuária Internacional). Ao todo, sete carregamentos foram adquiridos para essa obra. Os responsáveis aguardam o material para colocar e finalizar todo processo. Além disso, a WTorre não comentará sobre o prazo dado inicialmente e projetará um seguinte apenas se avaliar necessário.

O Allianz Parque está indisponível para uso desde o dia 4 de fevereiro, quando a Federação Paulista de Futebol (FPF) vetou o estádio para realização de jogos do Campeonato Paulista devido às más condições do gramado. Antes disso, porém, o Palmeiras já havia emitido um comunicado informando que não jogaria mais lá até que a Real Arenas fizesse a manutenção adequada.

A última partida do Palmeiras no Allianz Parque foi no dia 28 de fevereiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Desde então, o Verdão tem mandado seus jogos na Arena Barueri, que deve ser sua "casa" até ter seu estádio de volta. Por parte da Soccer Grass, empresa responsável pela instalação do sintético, havia uma expectativa de que o Allianz ficasse disponível no dia 17.

Apesar de não ter seu estádio à disposição nessa fase decisiva do Campeonato Paulista, o foco do Palmeiras, no entanto, é o de passar pela Ponte Preta. Depois disso, o clube avaliará os cenários e considerar se mandará os eventuais jogos de semifinal e final também em Barueri.

Dessa forma, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta neste sábado, dia 16 de março, em jogo único das quartas de final do Paulistão. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.