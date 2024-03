Ponte Preta anuncia atacante Venícius, já regularizado para as quartas do Paulista

Nesta quarta-feira, a Ponte Preta anunciou a contratação do atacante Venícius, de 25 anos, para a sequência do ano. O atleta chega ao time do interior de São Paulo após defender o Inter de Lages-SC nas duas últimas temporadas.

Apesar de ter sido anunciado na tarde de hoje, Venícius já está integrado ao elenco do treinador João Brigatti e regularizado para a partida das quartas de finais contra o Palmeiras, no próximo sábado, pelo Campeonato Paulista.

Revelado pelo Vitória da Conquista-BA, o atleta passou por outras equipes do Brasil, como Barretos-SP, Flamengo de Guanambi-BA, Afogados da Ingazeira-PE e Sampaio Corrêa-MA.

"Quando surgiu o convite, conversei com meu pai e meu empresário sobre o meu desejo de estar aqui. Era algo que desde a temporada passada tinha um interesse um do outro e acabou se concretizando agora. Fico feliz de estar aqui e vestir essa camisa" revelou.

Por fim, o atleta confirmou que está preparado para a decisão diante do Palmeiras, além de ter citado suas características em campo.

"Fisicamente estou bem. Fiz um reforço quando cheguei aqui, junto com a equipe da preparação física e para sábado estou 100%".

"O torcedor Pontepretano pode esperar um jogador muito agressivo no ataque, ousado, que gosta de arriscar dentro da área. Então podem esperar que irei me doar em campo para ajudar tanto os meus companheiros e a Ponte Preta para alcançar nossos objetivos na temporada", finalizou.

A partida contra o Palmeiras, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, será neste sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.