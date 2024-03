Pelada que aconteceria no gramado interditado do Allianz Parque é adiada

A pelada que aconteceria no Allianz Parque no próximo sábado (16) foi adiada. No mesmo dia, o Palmeiras enfrentará a Ponte Preta, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão.

O que aconteceu

A reforma do gramado foi o motivo para o adiamento. "O motivo, que foge do nosso controle, é o processo burocrático de liberação do material necessário para a conclusão da reforma do gramado, que estava prevista para dia 12/3. A realização do evento estava condicionada à conclusão da reforma", explicou a organização do Dia de Craque.

O evento será remarcado. A organização informou que buscará uma nova data para a realização do 11° Dia de Craque e pediu desculpas pelo cancelamento próximo à data da realização.

Paulo Nunes e Euller participarão do evento. Os ex-jogadores do Palmeiras serão técnicos. O jogo será de noite, com refletores ligados, como se fosse um jogo de verdade.

Interessados em participar terão que pagar R$ 2.490,00. O UOL conversou com pessoas interessadas e confirmou o valor cobrado pela participação no evento.

Interdição do gramado do Allianz

A FPF interditou o gramado do Allianz pelas péssimas condições desde o início de fevereiro. Após a partida entre Palmeiras e Santos, pelo Paulistão, o próprio Verdão se recusou a seguir jogando no estádio até que a WTorre fizesse a manutenção do gramado.

A WTorre prometeu ao Palmeiras que o "novo gramado" seria entregue hoje (12) para o clube fazer o primeiro teste, mas isso não aconteceu. A empresa não deu uma nova previsão para a obra ser concluída.

Parte do carregamento de cortiça, novo composto do gramado do Allianz Parque, está preso na alfândega e não há prazo para liberação. Trata-se de uma operação padrão da Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional).

Veja a nota do "Dia de Craque" na íntegra

"Visando a transparência e atenção com todos os nossos clientes, informamos que o evento Dia de Craque, que aconteceria neste sábado (16/3), no Allianz Parque, precisará ser adiado.

O motivo, que foge do nosso controle, é o processo burocrático de liberação do material necessário para a conclusão da reforma do gramado, que estava prevista para dia 12/3.

A realização do evento estava condicionada à conclusão da reforma.

Pedimos desculpas a todos pelo inconveniente, com a promessa de que uma nova data será anunciada em breve, e que todos poderão estar ao lado de grandes ídolos nesta experiência que temos certeza de que será inesquecível"