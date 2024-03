Novo goleiro do Santos, Gabriel Brazão é apresentado e exalta concorrente João Paulo

Nesta quarta-feira, o goleiro Gabriel Brazão enfim foi apresentado como novo reforço do Santos. O jogador recebeu a camisa do Peixe das mãos do ídolo Mauro, que conquistou o título brasileiro de 2004, e falou sobre a sua chegada no time da Vila Belmiro.

Brazão se disse feliz por defender as cores alvinegras e exaltou seu concorrente e atual titular da meta do clube, João Paulo.

"Estou muito feliz de estar em um dos maiores clubes do mundo. Está sendo incrível com os meus companheiros, um grupo muito batalhador. Quando surgiu o convite, conversei com minha esposa e vi que era uma oportunidade muito grande. Creio que Deus planejou esse momento", disse o atleta na sala de imprensa da Vila Belmiro.

"Cada goleiro tem a sua característica que prevalece. Tenho muita velocidade, creio que aprendi certas coisas lá fora, que me ajudaram bastante. O João (Paulo) é um grande goleiro, me sinto privilegiado de trabalhar com ele. Não só o João, mas também com o Diógenes e o Breno. Eles estão me ajudando muito também", acrescentou.

O jogador demorou para ficar à disposição no Santos. Contratado ainda em janeiro, ele só foi registrado neste mês. O clube não podia inscrever novos atletas no Campeonato Paulista devido a um transferban.

Apesar da espera, Brazão se sente feliz no Peixe e não quis nem escutar propostas de outras equipes durante o tempo em que não podia jogar pelo time de Fábio Carille.

"Quando tive a oferta do Santos, tinha mais dois anos de contrato com a Inter. Mas é o Santos, um dos maiores times do mundo. Foi uma decisão fácil de ser tomada, estava precisando disso. Faz tempo que não me sentia tão feliz como pessoa. O clube e a cidade resgataram uma felicidade que fazia tempo que não sentia. Durante o transferban, eu falei para o meu empresário que não queria escutar nada de fora, queria estar aqui no Santos, que é meu lugar", afirmou o goleiro.

Já inscrito no Paulistão, com a lesão de Willian Bigode, o arqueiro deve ser relacionado para o duelo deste domingo, contra a Portuguesa, na Vila Belmiro. O jogo, válido pelas quartas de final do Estadual, está agendado para as 20h15 (de Brasília).