Inter vence com 2 de Valencia e segue na Copa do Brasil em jogo de estreias

O Internacional venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0, na noite de hoje (13), no Mané Garrincha, e garantiu sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

Enner Valencia foi o nome do jogo em Brasília. O atacante equatoriano marcou os dois gols da vitória da equipe.

Fernando e Borré fizeram suas estreias pelo Colorado. O volante começou como titular e o atacante entrou ao longo do segundo tempo.

Agora, o Internacional aguarda o sorteio da terceira fase para conhecer o seu adversário. Nesta etapa do torneio, se juntam os times que estão na Libertadores e os campões da Copa do Nordeste, da Copa Verde e da Série B.

O Internacional volta a campo no próximo domingo (17), quando vai enfrentar o Juventude, às 16h (de Brasília), fora de casa, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. No mesmo dia e horário, o Nova Iguaçu encara o Vasco, na semifinal do Campeonato Carioca.

Como foi o jogo

O começo do jogo foi truncado em Brasília. O Nova Iguaçu chegou até a assustar em um chute de Bill, mas os 15 minutos iniciais ficaram apenas por isso. O duelo ficou muito concentrado no meio de campo.

O Inter tomou as rédeas da partida. Criando jogadas principalmente pelos lados do campo, o Colorado assustou em uma finalização de Wanderson que parou no goleiro Fabrício e uma de Enner Valencia que passou rente à trave. Do outro lado, Yago quase marcou um golaço em um chute colocado após um contra-ataque.

A insistência premiou o Internacional. O Colorado saiu na frente aos 30 minutos, com Enner Valencia. O equatoriano pegou o rebote de uma defesa de Fabrício após cabeceio de Wanderson e abriu o placar no Mané Garrincha.

Jogadores do Internacional comemoram gol marcado contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil Imagem: Ricardo Duarte/Internacional

Os defensores viraram protagonistas no final do primeiro tempo. Maicon foi herói do Nova Iguaçu duas vezes ao salvar finalizações de Maurício e Alan Patrick em cima da linha. Pelo lado do Colorado, Robert Renan, do mesmo jeito, evitou o que seria o empate dos cariocas em um chute de Emerson Carioca.

O primeiro tempo também ficou marcado pelo clima quente em campo. Wanderson se estranhou com Bill após uma chegada do jogador do Nova Iguaçu e também protagonizou um puxão que rasgou a camisa de Lucas Campos. O atacante do time carioca, por sua vez, também causou problemas após uma entrada mais forte em Renê.

A segunda etapa começou melhor para o Nova Iguaçu. A equipe carioca levou perigo ao gol defendido por Anthoni em um chute de Bill após erro de Fernando.

A vida do Internacional ficou mais fácil após a expulsão de Igor. O meio-campista do Nova Iguaçu recebeu o segundo cartão amarelo após falta em Aránguiz. Com um a mais, não demorou muito para Enner Valencia receber de Bustos e, livre na área, completar para o gol.

Enner Valencia comemora gol marcado pelo Internacional contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil Imagem: Ricardo Duarte/Internacional

Borré entrou colocando fogo no jogo. Em sua estreia pelo Colorado, o atacante colombiano quase deixou o seu em duas oportunidades. Na primeira, ele pegou rebote de cabeceio de Alario na trave, mas foi travado pela defesa. Na segunda, completou cruzamento de Alan Patrick, mas parou em defesa de Fabrício.

A reta final do jogo ainda teve um Inter intenso. Após a mexidas de Coudet, o Colorado se manteve no campo de ataque e quase fez o terceiro com Bruno Henrique e Bustos, mas ambos os chutes pararam em milagres de Fabrício.