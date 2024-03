Nova Iguaçu diz ter solicitado Maraca contra Vasco e 'não obteve resposta'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Por meio de nota oficial, o Nova Iguaçu apresentou sua versão sobre toda a polêmica envolvendo o local do jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, neste domingo (17), contra o Vasco. O clube da Baixada Fluminense afirma que solicitou o Maracanã na última segunda-feira (11), mas que até hoje (13) não havia obtido uma resposta do consórcio provisório do estádio formado pela dupla Fla-Flu. E que por conta do tempo hábil, foi orientado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) a optar pelo Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Confira a nota oficial

Por conta do tempo hábil para definir as operações da partida, o clube teve que entrar em contato com a FERJ, e foi orientado a indicar outro estádio. Assim, o Nova Iguaçu indicou o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. -- Nova Iguaçu FC (@oficialnifc) March 13, 2024

Frase em camisa do Vasco irrita consórcio

A federação informou que "aguardou até o limite máximo operacional a indicação do estádio". O comunicado foi feito no perfil oficial do Campeonato Carioca no "X".

A dupla Fla-Flu se mostrou incomodada com uma frase na camisa do Vasco no jogo de ida. Ela continha a mensagem "Maracanã para Todos", que dá nome ao consórcio que o Cruzmaltino montou com as empresas WTorre e Legends para a disputa da licitação do estádio.

O UOL apurou que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também não gostou da frase na camisa. O político, que é flamenguista, chegou a tomar partido na situação.

Fla e Flu disputam a licitação com o Vasco e com a Arena 360, de Brasília. As propostas já foram entregues e o processo licitatório caminha para a 3ª fase. Atualmente, o Rubro-Negro e o Tricolor administram o Maracanã através de um Termo de Permissão de Uso (TPU).

O Nova Iguaçu chegou a receber uma proposta do Mané Garrincha, em Brasília, na semana passada. O clube da Baixada Fluminense, porém, preferiu esperar o resultado do jogo de ida para tomar uma decisão. Neste meio tempo, a administração do estádio fechou com um evento religioso para o mesmo dia da partida.

O Vasco se colocou à disposição do Nova Iguaçu para ajudar juridicamente. A princípio, porém, o clube da Baixada Fluminense não se mostra disposto a comprar essa briga jurídica com a dupla Fla-Flu. Em outras ocasiões, quando o Cruzmaltino era o mandante e teve o Maracanã negado, conseguiu jogar no estádio após judicializar a questão.

Vasco e Nova Iguaçu empataram em 1 a 1, no jogo de ida, no Maracanã. Na ocasião, o estádio recebeu mais de 61 mil pessoas e teve uma renda de mais de R$ 3 milhões.

O time da Baixada joga por um novo empate para ficar com a vaga na final. Ao Cruzmaltino, somente a vitória interessa.

Organizadas do Vasco emitem nota conjunta

As principais organizadas do Vasco emitiram uma nota oficial conjunta. No comunicado, elas dizem não aceitar que um equipamento público "seja sequestrado por entidades privadas". Confira: