Não é só na final: São Paulo e Palmeiras podem duelar na semi; veja cenário

Rivalidade mais quente do momento, São Paulo e Palmeiras podem se enfrentar novamente já na semifinal do Paulistão. A pontuação geral segue contando nos jogos do mata-mata.

Para isso, o Tricolor teria de avançar nos pênaltis contra o Novorizontino. A equipe do MorumBIS chegaria a 23 pontos na tabela geral.

Dessa forma, o São Paulo poderia ser ultrapassado pelo Red Bull Bragantino em caso de vitória sobre a Inter de Limeira. Com o Santos avançando sobre a Portuguesa, o Tricolor teria a pior campanha entre os semifinalistas.

O jogo aconteceria com mando do Palmeiras, provavelmente no Allianz Parque. O Verdão já tem garantida a melhor campanha, pois para avançar até a semifinal chegaria a no mínimo 29 pontos.

Em caso de vitória do Tricolor e classificação do Santos, o São Paulo enfrentaria o Peixe na Vila Belmiro. As semifinais são em jogo único com mando da equipe de melhor campanha.