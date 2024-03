Messi e Suárez marcam, e Inter Miami vai às quartas da Concachampions

O Inter Miami garantiu hoje (13), no estádio Lockhart, a classificação para as quartas de final da Concachampions, ao vencer o Nashville, por 3 a 1. Com o resultado do jogo de ida, os donos da casa avançaram com 5 a 2 no placar agregado. Suárez, Messi e Taylor anotaram os gols dos mandantes, e Surridge fez para os visitantes.

Com o resultado positivo, o Inter Miami espera pelo seu adversário nas quartas de final. Monterrey ou Cincinnati entram em campo para decidirem o rival de Messi e Suárez na Concachampions.

O Nashville, por sua vez, viu chegar ao fim a boa campanha na competição. A equipe eliminou o Moca, da República Dominicana, nas oitavas de final.

Ambos os times voltam a campo neste sábado pela MLS. O Inter Miami encara o DC United, enquanto o Nashville faz frente com o Charlotte.

Como foi o jogo

Melhor na partida, o Inter Miami abriu o placar logo aos oito minutos da etapa inicial. Suárez fez um corta-luz em passe para Messi, que devolveu para o uruguaio. Frente a frente com o goleiro, o atacante bateu com tranquilidade e marcou o primeiro gol do jogo.

Não demorou muito para Messi voltar a desequilibrar a partida para os donos da casa. Após jogada feita toda pelo argentino, a bola sobrou na área justamente para o craque, que finalizou no canto do goleiro e ampliou o marcador.

O Inter Miami manteve o ritmo no segundo tempo. Aos 18 minutos, após cruzamento de Suárez, Robert Taylor, que entrou no lugar de Messi, subiu sozinho de cabeça para marcar o terceiro gol dos donos da casa.

O Nashville até conseguiu descontar, com gol de Surridge, aos 48 minutos. Todavia, o gol não importou muito, e os donos da casa conquistaram a vaga à próxima fase do torneio.