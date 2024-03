Meio-campista Brahim Díaz é convocado pela seleção de Marrocos

Nesta quarta-feira, o meia Brahim Díaz foi convocado pela primeira vez para defender a seleção de Marrocos. O chamado para atuar pelo país africano acaba com a polêmica em torno do jogador do Real Madrid, que também poderia atuar pela Espanha.

Brahim foi convocado para os amistosos contra Angola, no dia 22, e Mauritânia, dia 26, ambos em março. O meia de 24 anos chegou a atuar em categorias inferiores da seleção espanhola, mas decidiu jogar por Marrocos.

Assim, Brahim segue os passos de Hakimi, que nasceu na capital espanhola e optou jogar pela seleção africana. Inclusive, foi revelado pelo Real Madrid, mas não teve espaço e acabou deixando o clube.

Além de Brahim, a outra novidade da convocação é o lateral Yusi Enríquez Lekhedim, que também pertence ao Real Madrid e já atuou pela Espanha em categorias menores.