Mauro Cezar: Acabou a panela no Fla. Máquina de moer técnico perdeu o motor

O colunista Mauro Cezar Pereira destacou no UOL News Esporte que a reformulação do elenco e a chegada de Tite acabaram com a "panela pesada" que havia no Flamengo. Segundo Mauro, a máquina que moía técnicos no Ninho do Urubu perdeu o motor.

'Tinha uma panela pesada no Flamengo': Mauro destacou que jogadores como Pulgar, Cebolinha, Luiz Araújo e De La Cruz chegaram depois do mágico de 2019. "Aos pouquinhos essa reformulação foi acontecendo. Isso é importante porque acabou a panela, tinha uma panela pesada ali, uma panela de jogadores importantes na história do clube, mas que eram um poder paralelo. Na incompetência de gestão dos dirigentes, quando aconteciam coisas como o Flamengo tomar de 4 a 1 do Fluminense, é só ver os gols daquele jogo, ninguém marcava, ninguém corria, ninguém competia. Aí o Fabrício Bruno diz no intervalo: 'estamos fazendo tudo diferente que o técnico pediu, ele não falou para fazer isso que estamos fazendo, está tudo errado'. É óbvio, só se o Vítor Pereira fosse maluco para mandar jogar daquela maneira."

'A máquina trituradora de técnicos perdeu o motor': "Tinha alguma coisa ali? Claro que tinha, que comportamento era aquele? A mesma coisa aconteceu no ano anterior com o Paulo Sousa, aí ele é mandado embora e ninguém é cobrado, não tem um dirigente com coragem, com condições de chegar lá e dizer: 'vem cá, que negócio é esse aqui meu irmão?'. Não, ficou por isso mesmo, passou, seguiu e entrou outro. Então, agora, a máquina trituradora de técnicos perdeu esse motor que não existe mais. Foram embora ali alguns jogadores que formavam um núcleo duro muito complicado".

Casagrande analisou o ótimo início de temporada do Flamengo sob o comando de Tite. Segundo Casão, o ex-técnico da seleção brasileira é maior que as estrelas rubro-negras e controlou o ambiente no Ninho do Urubu.

Casão desabafou sobre a grave crise do Corinthians. Ele afirmou que as últimas gestões "afundaram" o clube e que parte da torcida se volta contra quem aponta os malfeitos no Timão, e não contra os malfeitores.

