Maurizio Sarri pede demissão do comando técnico da Lazio

Nesta quarta-feira, a Lazio anunciou que Maurizio Sarri pediu demissão do cargo de treinador da equipe. O anúncio foi feito através das redes sociais.

"A Lazio anuncia que Maurizio Sarri renunciou ao cargo de técnico do time titular. O clube agradece ao técnico pelos objetivos alcançados e pelo trabalho realizado, desejando-lhe muita sorte no pessoal e no profissional", escreveu a equipe.

Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni, guida tecnica affidata a Giovanni Martusciello ?? https://t.co/APq6m0uyLG pic.twitter.com/5T32DS00uy ? S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 13, 2024

O clube ainda aproveitou para informar que o auxiliar Giovanni Martusciello assumirá o cargo.

Maurizio Sarri chegou à Lazio em julho de 2021. Em 137 jogos, foram 65 vitórias, 42 derrotas e 30 empates. O treinador foi vice-campeão italiano na temporada passada. O clube vem de quatro derrotas consecutivas e apenas uma vitória nos últimos seis jogos. Nesse período, o time foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique, da Alemanha.

A Lazio ocupa a nona posição no Campeonato Italiano com 40 pontos, sete a menos que a Atalanta na última posição que garante vaga em competições europeias. O time ainda disputa a semifinal da Copa da Itália contra a Juventus em abril.

O clube italiano volta a campo neste sábado, às 16h45 (de Brasília), diante do Frosinone, pelo Italiano.