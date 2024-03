Léo Jardim agradece ao Vasco após convocação para a Seleção Brasileira

O Vasco voltou a ter um jogador convocado para a Seleção Brasileira. O goleiro Léo Jardim foi chamado pelo técnico Dorival Júnior para substituir Ederson nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Léo Jardim fez questão de agradecer ao clube carioca depois da convocação. "Eu sou muito grato a todos os meus companheiros, sem eles com certeza não estaria tendo essa oportunidade. O mais importante de tudo é agradecer à instituição e ao clube que me recebeu com as portas abertas, confiando no meu trabalho e no meu potencial. Eu sou e sempre serei muito grato ao Vasco".

O arqueiro chegou ao Vasco no começo da temporada passada e se tornou um dos destaques da equipe na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Léo Jardim manteve o bom rendimento neste ano e foi premiado por Dorival Júnior.

O jogador entra na vaga de Ederson, que se lesionou no último jogo do Manchester City no final de semana e precisou ser cortado. O Brasil enfrenta a Inglaterra no dia 23 e a Espanha no dia 26.

Léo foi revelado pelo Grêmio em 2015. Teve passagens por Boavista e Rio Ave, de Portugal, e pelo Lille, da França, antes de voltar ao Brasil para defender o Cruzmaltino. No time carioca já disputou 58 jogos e saiu de campo 19 vezes sem gols sofridos.