Lautaro erra último pênalti, e Atlético de Madrid elimina Inter nas oitavas da Champions

Nesta quarta-feira, pela partida de volta das oitavas da Liga dos Campeões, no Estádio Cívitas Metropolitano, o Atlético de Madrid eliminou, nos pênaltis, a Inter de Milão por 3 a 2, após vencer o duelo por 2 a 1 (2 a 2, na soma dos placares). O argentino Lautaro Martínez isolou a última cobrança, carimbando a vaga dos espanhóis nas quartas de final.

O Atlético de Madrid espera por seu adversário nas quartas de final, que será definido por meio de sorteio, nesta sexta-feira.

O Atlético de Madrid volta aos gramados, neste domingo, para enfrentar o rival Barcelona, no Estádio Cívitas Metropolitano, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, às 17h (de Brasília). Já a Inter de Milão, também no domingo, recebe o Napoli, às 16h45, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.

A Inter de Milão inaugurou o marcador aos 33 minutos da primeira etapa. Após jogada bem trabalhada pelo setor esquerdo do campo de ataque, Barella invadiu a área e tocou para Federico Dimarco. O camisa 32 chutou forte de pé direito para estufar as redes.

O empate dos mandantes veio dois minutos depois, aos 35 minutos. Koke lançou a bola para a grande área e a defesa italiana não conseguiu afastar. Assim, Griezmann recebeu sem marcação na pequena área e acertou um foguete de perna esquerda.

Aos 42 minutos da etapa complementar, o Atlético de Madrid conseguiu virar a partida. Koke encontrou Depay dentro da grande área, que dominou e finalizou cruzado, sem chances para Sommer. Com o resultado de 2 a 2 no agregado, a partida foi para a prorrogação.

Os 30 minutos de tempo adicional foram bem disputados. As duas equipes foram ao campo de ataque para criar chances perigosas, entretanto, o placar permaneceu igual.

Nas penalidades máximas, Calhanoglu e Acerbi converteram para a Inter, Alexis Sánchez, Klaassen e Lautaro Martínez desperdiçaram. Pelo lado do Atlético de Madrid, Depay, Riquelme e Ángel Correa acertaram, Saúl não conseguiu converter.