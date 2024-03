Joia do Santos, Miguelito é convocado pela Bolívia para amistosos contra Argélia e Andorra

O meio-campista Miguelito, do Santos, foi convocado pela seleção da Bolívia na última terça-feira. O atleta fará parte da equipe boliviana que disputará amistosos contra Argélia e Andorra. Os jogos acontecem no dias 22 e 25 de março.

Miguelito é o terceiro jogador do time a ser convocado por seu país para a próxima Data Fifa. Anteriormente, o meia-atacante Otero e o volante Tomás Rincón já haviam sido chamados pela seleção da Venezuela.

Ainda em recuperação de uma cirurgia no joelho, o zagueiro Zabala não foi convocado pela Bolívia, assim como Enzo Monteiro, atacante que faz um trabalho de fortalecimento muscular.

MIGUELITO CONVOCADO! ?? Nosso #MeninoDaVila foi convocado para representar a Seleção Boliviana nos amistosos contra Argélia e Andorra, nos dias 22 e 25 de março! pic.twitter.com/3zi9GTWCJo ? Santos FC (@SantosFC) March 13, 2024

A tendência é que Miguelito se junte ao elenco do Santos logo após os dois amistosos. Ele já vem treinando no CT Rei Pelé, mas ainda não ficou à disposição de Fábio Carille. Após disputar a Copinha e a Copa da Igualdade, no Catar, ele deve começar a ser relacionado para a Série B do Campeonato Brasileiro.