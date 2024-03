Jogador revela desespero em jogo da Copa do Brasil: 'caganeira da peste'

Do UOL, em São Paulo

O volante Lucas Falcão, do CRB, passou uma situação inusitada na vitória contra o Athletic, ontem, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogador teve um problema intestinal durante a partida.

O que aconteceu

Falcão foi substituído no fim do segundo tempo por conta de um problema intestinal. O CRB venceu por 2 a 0 e avançou na Copa do Brasil.

O jogador brincou com a "caganeira da peste" após a partida. Ele se manifestou em postagem nas redes sociais.

Caganeira da peste 😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/SUauFPNnXG -- Lucas Falcão (@Falcao1998F) March 13, 2024

Classificado, o CRB aguarda a definição do seu adversário na próxima fase. A CBF ainda não divulgou a data do sorteio.