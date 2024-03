Herói do Botafogo de novo, Júnior Santos garante: 'Já esquecemos 2023'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Maior artilheiro do Botafogo na história da Libertadores e autor de três gols nos dois duelos com o Red Bull Bragantino, o atacante Júnior Santos garantiu que o trauma de 2023, com a perda do título brasileiro, ficou para trás:

Com certeza já esquecemos o que aconteceu em 2023. Não tem como voltar atrás e fazer diferente. A torcida voltou a apoiar e fez uma festa linda

Júnior Santos, à TV Globo

Com o empate em 1 a 1, o Botafogo avançou à fase de grupos da Libertadores. O sorteio acontecerá no próximo dia 18, na sede da Conmebol, no Paraguai, e o Alvinegro estará no pote 4.

Confira outros tópicos de Júnior Santos

O que está vivendo atualmente: "Realmente não imaginava, estou muito feliz. Ainda mais com nossa classificação, o que conseguimos mostrar hoje. Feliz com mais um gol".

Comemoração do gol: "Dediquei à minha esposa, que veio me assistir aqui, me apoiar e dediquei o gol a ela".