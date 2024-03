Hernan: Belmonte só gravou vídeo de desculpas para salvar os jogadores

O colunista André Hernan explicou no De Primeira que o vídeo gravado pelo diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, como pedido de desculpas a Abel Ferreira foi parte de um acordo.

Segundo Hernan, o objetivo foi proteger os jogadores do São Paulo denunciados ao STJD de penas mais pesadas devido à confusão generalizada após o último Choque-Rei.

O Belmonte resolveu fazer esse pedido de desculpas pelo vídeo como parte de um acordo. O Jurídico de São Paulo teve a informação que o Calleri poderia pegar quatro jogos e, assim, ficaria fora do Paulista. Teria um agravante em cima do Calleri, já que ele estava suspenso nesse jogo São Paulo x Palmeiras e não poderia estar nos corredores do Morumbis, onde ele gesticulou muito, falou muito e reclamou da arbitragem. O Rato e o Rafinha pegariam dois jogos, além de uma multa pesada para os diretores e 30 dias de suspensão para o Belmonte. Com esse acordo, as penas foram reduzidas, as punições foram reduzidas para os atletas. O Calleri, por exemplo, reduziria totalmente sua pena e ele poderia jogar o Paulista.

Nos bastidores do São Paulo, se entende que o vídeo foi gravado para salvar os atletas da punição e o São Paulo não ser prejudicado no restante do Paulista. Essa foi a leitura, só que eles não contavam com esse vazamento. Ao vazar o vídeo, ficou a sensação para a torcida do São Paulo que o Belmonte voltou atrás. Ele estava sempre muito firme: 'não vou pedir desculpas', 'é a opinião do São Paulo em relação ao Abel'. De repente, do nada, um pedido de desculpas fez o torcedor do São Paulo pensar: 'estão se curvando ao rival'. O fato é que o Belmonte agora recebe muita cornetada de palmeirenses por ter sido um acordo-fantoche. A pancadaria está vindo de tudo quanto é lado, mas o Belmonte acabou fazendo isso para, entre aspas, salvar os atletas.

O colunista do UOL contou que o São Paulo não gostou do vazamento e vai apurar quem vazou.

O São Paulo ficou bastante incomodado com o vazamento desse vídeo e eles estão querendo checar para ver quem de fato vazou, se foi alguém no STJD ou na Federação Paulista. Mas o fato é que, antes da homologação do acordo, o vídeo já estava nas redes sociais e no noticiário . André Hernan

Assista ao De Primeira na íntegra