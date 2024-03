Governador do Rio nega veto de Maracanã para Nova Iguaçu e Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro se manifestou sobre toda a polêmica envolvendo o local do jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, entre Nova Iguaçu e Vasco. O político afirmou que "o Maracanã está à disposição de qualquer jogo" e negou que tenha problemas com o Cruzmaltino.

"Queria fazer um esclarecimento super importante. Em primeiro lugar, não há, nunca houve e não vai haver nada contra o Vasco por parte do Governo. No último domingo, me ligaram falando da questão que o Vasco entraria no campo com a camisa escrito 'Maracanã para todos'. Avisei à federação carioca, liguei para o presidente e disse que o Governo não tinha nada com isso", declarou o político, complementando:

"No dia seguinte, me liga o deputado Anderson Moraes e o presidente do Nova Iguaçu falando que o Nova Iguaçu gostaria de jogar no Maracanã. Eu disse que era bem-vindo o jogo, liberando Vasco e Nova Iguaçu de jogarem no Maracanã. Não sei porque adiaram o jogo. Queria garantir para vocês, torcedores vascaínos, torcedores do Nova Iguaçu e às duas diretorias: o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a Ferj e o mandante quiserem fazer o jogo, podem fazer".

Nova Iguaçu e Ferj se contradizem

O Nova Iguaçu afirma que solicitou o Maracanã na última segunda-feira (11) e não obteve resposta. E que por conta do tempo hábil, foi orientado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) a optar pelo Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Em nota, a Ferj negou interferência na "opção, escolha e indicação dos estádio". E defendeu o discurso do governador do Rio, Cláudio Castro. Confira:

Consórcio diz que ainda estava analisando solicitação

O consórcio provisório, administrado pela dupla Fla-Flu, se limitou a dizer que ainda estava analisando a solicitação. E ressaltou a necessidade do Nova Iguaçu de obter uma resposta até o meio-dia de hoje (13). A nota oficial foi enviada ao "ge":

"O Nova Iguaçu precisava de uma resposta até o meio-dia de hoje (13/03). Como o consórcio ainda estava analisando a solicitação feita, o clube optou por marcar logo o jogo no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda".

Frase em camisa do Vasco gera irritações

O UOL apurou que a frase "Maracanã para Todos" na camisa do Vasco irritou não só Flamengo e Fluminense como também o governador. Ela faz alusão ao nome do consórcio montado pelo Cruzmaltino, junto com as empresas WTorre e Legends, para a disputa da licitação do estádio, onde concorrem com a dupla Fla-Flu e com a Arena 360, de Brasília.

As propostas já foram entregues e o processo licitatório caminha para a 3ª fase. Atualmente, o Rubro-Negro e o Tricolor administram o Maracanã através de um Termo de Permissão de Uso (TPU).

O Nova Iguaçu chegou a receber uma proposta do Mané Garrincha, em Brasília, na semana passada. O clube da Baixada Fluminense, porém, preferiu esperar o resultado do jogo de ida para tomar uma decisão. Neste meio tempo, a administração do estádio fechou com um evento religioso para o mesmo dia da partida.

O Vasco se colocou à disposição do Nova Iguaçu para ajudar juridicamente. A princípio, porém, o clube da Baixada Fluminense não se mostra disposto a comprar essa briga jurídica com a dupla Fla-Flu. Em outras ocasiões, quando o Cruzmaltino era o mandante e teve o Maracanã negado, conseguiu jogar no estádio após judicializar a questão.

Vasco e Nova Iguaçu empataram em 1 a 1, no jogo de ida, no Maracanã. Na ocasião, o estádio recebeu mais de 61 mil pessoas e teve uma renda de mais de R$ 3 milhões.

O time da Baixada joga por um novo empate para ficar com a vaga na final. Ao Cruzmaltino, somente a vitória interessa.