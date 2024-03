Gil é o jogador com maior minutagem entre os jogadores de linha do Santos

O zagueiro Gil chegou ao Santos e logo se firmou como titular, fazendo parceria de sucesso com Joaquim. Aos 36 anos, o defensor é o jogador de linha que mais teve minutos em 2024.

Em 12 jogos, foram 1.073 minutos do ex-Corinthians. No top cinco, ainda aparecem Joaquim (969), Diego Pituca (957), João Schmidt (915) e Guilherme (889).

O membro do atual elenco com maior minutagem é o goleiro João Paulo, que atuou os 90 minutos de todos os jogos do Santos na temporada.

Ainda assim, Gil ainda está em busca do primeiro gol pelo Santos. Na temporada passada, o zagueiro marcou quatro gols em 61 jogos.

O Santos, agora, foca nas quartas de finais do Campeonato Paulista contra a Portuguesa. A bola vai rolar às 20h15 (de Brasília) desse domingo, na Vila Belmiro.