Ganso não deve ser problema para o Fluminense na semi do Campeonato Carioca

O Fluminense se prepara para o segundo duelo contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. Para esta partida, o técnico Fernando Diniz deverá contar com o meia Ganso.

O atleta foi titular na partida de ida no final de semana, mas saiu de campo com um problema físico no começo do segundo tempo.

Ganso realizou exame de imagem e não teve nenhuma lesão detectada. No entanto, o jogador segue realizando trabalhos à parte do restante do elenco Tricolor.

A missão do Fluminense não vai ser fácil. Por conta da derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o time de Fernando Diniz precisa vencer por três ou mais gols de diferença para chegar à final do Campeonato Carioca.

O clube também vai precisar encerrar a sequência negativa de 12 clássicos seguidos sem vitória. O último triunfo foi justamente contra o Flamengo na final do Estadual do ano passado, quando goleou por 4 a 1 e ficou com a taça.

A partida decisiva acontece neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Maracanã. Na outra semifinal, o Vasco encara o Nova Iguaçu, o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1. O Cruzmaltino precisa vencer para chegar à final.