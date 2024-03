Ferreira embala sequência de boas atuações e se firma como titular do São Paulo

O atacante Ferreirinha superou o início abaixo do esperado e, agora, pode dizer que é um dos titulares do São Paulo. Nos últimos jogos, o atleta embalou uma sequência de boas atuações e se estabeleceu na equipe.

Contratado sob grande expectativa da torcida, o jogador iniciou a temporada em meio a altos e baixos. Ele demorou para se firmar e vinha alternando entre a titularidade e o banco de reservas. Mas, quando teve a sua chance, agarrou e virou um dos homens da confiança de Carpini.

Ferreira esteve em campo nas 13 partidas disputadas pelo Tricolor neste ano, sendo titular em sete. Ele pintou entre os 11 iniciais do time nos últimos cinco jogos.

Neste período, marcou duas vezes (contra a Inter de Limeira e Ituano) e se transformou em uma peça importante no ataque são-paulino. Ele tem atuado pelo lado esquerdo, assim como era no Grêmio, enquanto Lucas se posiciona por dentro e Luciano pela direita, já que Wellington Rato está lesionado.

O atacante reúne características que o São Paulo tanto buscou nos últimos anos: um jogador que atue pelas beiradas do campo, com velocidade e boa capacidade de drible.

A tendência é que Ferreirinha seja novamente titular do São Paulo no duelo decisivo contra o Novorizontino, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida está agendada para as 18h (de Brasília) deste domingo, no Morumbis.