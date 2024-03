Estêvão fala sobre evolução no Palmeiras e revela conselhos dos mais experientes: "Tento escutá-los ao máximo

O Palmeiras está se preparando para a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta. O atacante Estêvão, de 16 anos, que segue buscando espaço no Verdão, comentou sua evolução no profissional e revelou conselhos dos atletas mais experientes do time.

"Neste período em que estou no profissional, aprendi bastante, pude evoluir e escutar conselhos. Acredito que a qualidade do meu futebol tem aumentado e tenho dado o meu máximo nos treinos. Já dei uma assistência, espero contribuir mais para que seja uma excelente temporada para a gente", disse.

Nesta temporada, Estêvão disputou três jogos, todos saindo do banco de reservas no segundo tempo. O jovem deu uma assistência para o gol de Flaco López, na vitória por 1 a 0 do Palmeiras contra o São Bernardo. Ele também esteve em campo diante da Inter de Limeira e Red Bull Bragantino.

Estêvão comentou que recebe conselhos do elenco, mas destacou, especialmente as conversas com Raphael Veiga, Luan e Marcos Rocha. "Praticamente todos me aconselham no dia a dia, mas Veiga, Luan e Marcos Rocha são os que estão mais falando comigo. Eu tento escutá-los ao máximo, pois eles têm muita experiência e quero usar tudo que escuto dentro de campo", revelou.

A Cria da Academia estreou pelo time profissional do Palmeiras no dia 6 de dezembro, no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Com isso, Estêvão tornou-se o terceiro atleta mais jovem a entrar em campo pelo Verdão, com 16 anos, sete meses e 12 dias.

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam neste sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. O Verdão finalizou a primeira fase do Estadual com 28 pontos e na liderança geral do torneio.