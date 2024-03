Endrick e Vitor Roque lideram lista de centroavantes sub-21 mais promissores do mundo

O Brasil está no topo da lista dos centroavantes sub-21 mais promissores do mundo, segundo o estudo da CIES Football. Endrick, do Palmeiras, é o primeiro colocado e Vitor Roque, ex-Athletico-PR e atualmente no Barcelona, é o segundo.

O estudo foi feito contando os últimos 365 dias dos atletas, a idade e o nível das competições em que atuam. Do top-10, Endrick, de 17 anos, é o segundo mais novo, ficando atrás apenas de George Ilenikhena (7º), que possui 17 e completa 18 cerca de um mês depois que o brasileiro.

A estrela dele brilha! ? Endrick foi o artilheiro do #MaiorCampeãoDoBrasil no Brasileirão com 11 gols e é o maior goleador Sub-18 da história da competição com 14! BRU-TAL! ?#ViradaHeroica#AvantiPalestra pic.twitter.com/JTHLN1GbNh ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 8, 2023

Endrick e Vitor Roque serão rivais em um dos maiores clássicos do mundo. O jogador do Palmeiras foi vendido ao Real Madrid e chegará à Espanha em julho deste ano, quando completa 18 anos idade.

Outro brasileiro que aparece na lista, na 10ª posição, é o Marcos Leonardo, ex-Santos e atualmente no Benfica. O atacante chegou ao clube português no início de 2024 e já soma cinco gols em 12 partidas, sendo apenas uma como titular.

Confira o top-10 completo

1) Endrick, do Palmeiras e Brasil - 17 anos



2) Vitor Roque, do Barcelona e Brasil - 19



3) Evan Ferguson, do Brighton e Irlanda - 19



4) Damián Pizarro, do Colo Colo e Chile - 18



5) Jerónimo Domina, do Unión de Santa Fé e Argentina - 18



6) Milos Lukovic, do FK IMT e Sérvia - 18



7) George Ilenikhena, do Royal Antwerp e Nigéria - 17



8) Benjamin Sesko, do RB Leipzig e Eslovênia - 20



9) Santiago Castro, do Bologna e Argentina - 19



10) Marcos Leonardo, do Benfica e Brasil - 20