Diretoria do Corinthians quita direitos de imagem atrasados de 2024 com jogadores do elenco

O Corinthians resolveu nesta quarta-feira a pendência com os jogadores do elenco em relação aos direitos de imagem de 2024. Portanto, os débitos com os atletas do Timão referentes a esse e o último ano ano foram quitados pela diretoria chefiada por Augusto Melo.

O Alvinegro conseguiu resolver essa questão com o valor antecipado da venda do volante Gabriel Moscardo ao Paris Saint-Germain. Na terça-feira, a diretoria já havia quitado com o elenco os direitos de imagem atrasados de 2023.

A diretoria ainda se programa para resolver a situação de atletas que deixaram o clube e também possuem dinheiro a receber da diretoria alvinegra, como Gil, Giuliano, Renato Augusto e Rojas, que acionou o Timão na Fifa. Para esses casos, o clube planeja utilizar o dinheiro das vendas de Murillo ao Nottingham Forest e de Felipe Augusto ao Cercle Brugge para pagar o que deve.

O Timão vendeu Moscardo ao PSG por R$ 107 milhões fixos. Desse valor, o clube tinha direito a cerca de R$ 99 milhões, mas como pediu adiantamento do valor da venda para um fundo financeiro do exterior, pagou uma taxa de aproximadamente R$ 9 milhões. O restante, na casa dos R$ 90 milhões, está sendo usado para quitar as dívidas com os atletas.

Em campo, o Corinthians finalizou nesta quarta-feira preparação para o jogo contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola nesta quinta, às 20 horas (de Brasília), no estádio 1º de Maio.