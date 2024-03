Cruzeiro anuncia retorno de Marcelo Moreno até o fim do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro anunciou hoje (13) o retorno do atacante boliviano Marcelo Moreno, de 36 anos. O atleta chega ao clube já visando sua aposentadoria do futebol.

"O Cruzeiro abre as portas da Toca da Raposa 2 para que o Flecheiro se integre ao grupo do futebol, se recondicione usando toda a infraestrutura do CT e, junto ao clube, viabilize a partida que selará a aposentadoria dos gramados, ainda sem data definida", explicou o clube.

Esta será a quarta passagem do boliviano pelo Cruzeiro. Antes, ele atuou de 2007 a 2008, 2014 e 2020 a 2021, conquistando um Campeonato Brasileiro (2014) e dois Mineiros (2008 e e 2014). Ao todo, Marcelo Moreno disputou 147 partidas e marcou 54 gols. Ele é o estrangeiro que mais vezes estufou as redes pelo clube.

No anúncio, a Raposa classificou a importância do atleta para a equipe: "Marcelo Moreno é uma referência dentro e fora de campo, contribuindo no momento mais difícil da história do clube".

Marcelo Moreno conta com passagens por outros grandes times do Brasil, como Grêmio, Flamengo e Vitória. Ele também possui experiência em diversos times ao redor do mundo.