Corinthians vence Internacional por 6 a 4 e avança para quartas de final da Copa do Brasil sub-17

O Corinthians venceu o Internacional por 5 a 4 na tarde desta quarta-feira, no Estádio Morada dos Quero-Queros, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. Como a ida terminou empatada em 1 a 1, o Timãozinho garantiu vaga nas quartas do torneio da CBF.

Com 15 minutos de jogo, o Inter abriu 2 a 0 de vantagem, com gols de Gabriel Caravalho e Yago Noal. Aos 18, o Corinthians iniciou a remontada com Kauã Henrique e, aos 21, Luiz Fernando deixou tudo igual.

Aos 32, Luiz Fernando foi novamente às redes e virou o jogo para o Timãozinho. Três minutos depois, Yago Noal empatou mais uma vez a partida movimentada em Alvorada-RS. Faltando pouco para o intervalo, o Corinthians marcou seu quarto gol, com bonita finalização de Kauã Henrique.

No segundo tempo, aos 12 minutos, o Internacional empatou o duelo com Jackson. O Colorado, porém, não teve força para virar o marcador e viu o Corinthians crescer na reta final de jogo. O atacante Gui Negão foi às redes aos 22 e aos 37 minutos, sacramentando a vitória da equipe de Raphael Laruccia.

O Corinthians precisa esperar o desfecho da rodada atual para saber quem será seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil sub-17. Na primeira fase, a equipe eliminou o Criciúma, com vitória por 2 a 1 na Fazendinha.